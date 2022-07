Duminică, 24 iulie, împlinește 52 ani.

La Revoluție era student la Mecanică, în Timișoara. Fiind un devorator de presă, a abandonat această știință pentru marea lui pasiune care avea să-i devină profesie. A absolvit Școala Superioară de Jurnalistică, iar astăzi este cel mai bun ziarist pe chestiuni militare din România.

Într-unul dintre puținele interviuri pe care le-a acordat vreodată, realizatorul TV a vorbit despre începuturile sale în presă.

„Am abandonat Mecanica, la Timișoara, pentru că eram absolut îndrăgostit de presă. Aveam 20 de lei în buzunar și cumpăram presă de 12. Atunci era explozia ziarelor. Primul lucru pe care îl făceam dimineața era să mă duc în Piața Operei și luam absolut toate săptămânalele, cotidianele, tot, tot! Devoram presa. Mi-am inoculat atunci virusul presei și rămâne meseria mea. Din dragoste și convingere", spunea Radu Tudor în interviul pentru DC News.

Radu Tudor, la 20 de ani:

„Debutul în presa mare a avut loc în iunie 1992 la Evenimentul Zilei, dar de un an făceam muncă de corespondent pentru trustul Contrast de la Constanța. Prima mea colaborare a fost cu Telegraf și Contrast în septembrie 1991. Eram student la Școala Superioară de Jurnalistică și cunoscându-i pe oamenii de acolo, liderul echipei era Radu Mazăre, am întrebat dacă vor să colaborăm. Mi-au răspuns afirmativ. Exact în timp ce vorbim se împlinesc 25 de ani de când lucrez în presă. (...) Debutul în presa mare l-am făcut în 1992 la Evenimentul Zilei. A fost un moment cu totul și cu totul special. Aici, la Casa Scânteii, la etajul doi, am pregătit ziarul în gol timp de o lună. A fost o experiență absolut inedită pentru mine. Echipa din jurul lui Ion Cristoiu, cu o experiență foarte solidă, știa să facă presă. Pentru mine era ceva absolut incredibil. Veneam la serviciu în fiecare zi, scriam, culegeam știri, le puneam în pagină, se tipărea ziarul, dar nu apărea pe piață. Lucrul acesta s-a întâmplat timp de 30 de zile până în 22 iulie 1992 când a apărut primul exemplar", mai povestea jurnalistul.

Radu Tudor a început să facă presă atunci când nu exista nici Facebook și pe vremea când nu era goana după senzațional. Cum a fost amendat de Cristoiu

În 1993, a primit o amendă echivalentă cu salariul său. Despre toate acestea, Radu Tudor a vorbit într-un interviu acordat DC News.

„Ion Cristoiu avea un stil absolut personal de admnistrare a redacției și probabil acest lucru a dus și la succesul fantastic pe care l-a avut Evenimentul Zilei. Când veneam în redacție, intram pe hol, iar pe partea dreapta era o tablă de lemn, un panou, unde se afișau amenzile și primele. De cele mai multe ori nu știai ce primă sau amendă ai primit pentru că Ion Cristoiu, seara, după ce se tipărea ziarul, îl lua și vedea toate greșelile și toate lucrurile bune, exclusivitățile. Era înnebunit după exclusivități, să avem doar noi informația.



Pentru cei care aveau exclusivități scria căte o primă, pentru cei care aveau greșeli... sancțiuni. În fiecare zi, când treceai pe hol aveai tabla aceea mare și te întrebai: azi ce am primit? Sancțiune sau primă? Și în 1993 am făcut pocinogul. Am scris o știre greșită despre Stoica de la Caritas, a fost pusă pe ultima pagină, era o chestie senzațională și după ce s-au tipărit vreo 30.000 de exemplare cu știrea greșită... au oprit tipografia pentru că și-au dat seama de eroare. Era un prejudiciu foarte mare... să oprești tipografia pentru o știre greșită, trebuia să o înlocuiești, era un proces destul de complicat. Amenda a fost echivalentă cu salariul meu. (...) Colegii râdeau de mine și spuneau că sunt cel mai amendat dintre pământeni. Trei săptămâni am trăit cu povestea asta deasupra capului și, într-un final, înainte de salariu, mi-a dat Cristoiu o primă mică-mică. Toate expriențele acestea m-au întărit", a povestit Radu Tudor.

La mulți ani, Radu Tudor!

