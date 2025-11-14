Corneliu Ștefan, la depunerea candidaturii lui Alexandru Iorga la Primăria Găești: E un pas firesc pentru că vrea și poate

"E un pas firesc pentru un om care nu se mulțumește cu vorbe și care vrea ca lucrurile să se întâmple cu adevărat.

Alexandru Iorga nu stă deoparte. Se implică, muncește și își dorește ca orașul în care trăiește să fie un loc mai bun pentru toți. Știu cât suflet pune în tot ceea ce face – de aceea îi sunt alături, cu toată încrederea. Pentru că vrea și poate.

Și nu e singur: peste 4.000 de găeșteni i-au oferit sprijinul, semnând pentru candidatura lui. E un semn clar că oamenii îl văd așa cum îl știm și noi - hotărât și muncitor.

Găeștiul merită mai mult. Merită un primar care nu fuge de responsabilitate, care se luptă pentru proiecte reale, nu pentru imagine. Merită o administrație care înțelege că fiecare decizie contează. Pentru găeșteni.

Suntem o echipă. Și așa vom lucra: cu un obiectiv clar – să schimbăm lucrurile, pas cu pas. Pentru că, la final, despre asta este vorba: despre fapte pentru oameni.

Succes, Alexandru Iorga! Ai sprijinul nostru și al tuturor celor care cred că împreună refacem Găeștiul", a precizat Corneliu Ștefan.