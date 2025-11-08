€ 5.0860
Data publicării: 07:36 08 Noi 2025

Corneliu Ștefan: Începe o nouă etapă pentru PSD
Autor: Crişan Andreescu

Am fost ales prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat, în echipa condusă de Sorin Grindeanu.

"Le mulțumesc colegilor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o și pentru susținerea sinceră din aceste zile.

Vin dintr-o echipă puternică, din Dâmbovița, un județ în care s-a muncit mult, cu seriozitate și cu rezultate vizibile. Tot ce am învățat aici vreau să duc mai departe, la nivel național: respectul pentru oameni, curajul de a schimba în bine și responsabilitatea față de fiecare comunitate.
Cred într-un PSD unit, puternic și aproape de oameni.

Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Un partid care ascultă, care înțelege și care construiește România prin fapte, nu prin vorbe.
Încă o dată le mulțumesc colegilor din PSD Dâmbovița pentru sprijinul constant - această reușită este și a voastră.

Mergem înainte, împreună, cu încredere și echilibru!", a precizat noul prim-vicepreședinte al PSD.

