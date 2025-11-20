€ 5.0889
|
$ 4.4142
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.4142

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Politica Personalități politice Corneliu Ștefan, din nou pe șantierele de investiții dâmbovițene
Data actualizării: 12:00 20 Noi 2025 | Data publicării: 12:00 20 Noi 2025

Corneliu Ștefan, din nou pe șantierele de investiții dâmbovițene
Autor: Crişan Andreescu

Stefan
 

Corneliu Ștefan, președntele PSD al CJ Dâmbovița, este alături de edilul municipiului Moreni urmărind investițiile locale.

"La primele ore ale zilei, împreună cu primarul municipiului Moreni, Gabriel Purcaru, am vizitat două dintre șantierele pe care se lucrează.

Este o certitudine: sunt investiții și rezultate bune! Pentru tinerii cu probleme sociale, se construiesc 10 blocuri, în total 60 de apartamente, printr-un proiect finanțat prin Compania Națională de Investiții, în valoare de 4.000.000 euro.

În paralel, Școala Gimnazială Nr. 1 se reabilitează, iar de anul viitor elevii vor învăța în condiții mai bune.

Mă bucur să văd că în Moreni lucrurile se mișcă bine și că investițiile sunt vizibile. Sunt alături de fiecare comunitate din Dâmbovița și voi susține întotdeauna proiectele care îmbunătățesc viața oamenilor din județul nostru", a declarat Cornelu Ștefan.

Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Consilierul Vlad Voiculescu, implicare în campania electorală. Îl va demite Nicușor Dan, ca pe Ludovic Orban?
Publicat acum 18 minute
Noi medicamente compensate pentru pacienții din România. Lista completă
Publicat acum 54 minute
Salarii de 8.100 € fără studii: Țara europeană ce caută 85.000 de muncitori
Publicat acum 1 ora si 16 minute
MAI, despre sistemul E-Sigur: Este în lucru, nu blocat, procesează deja sancțiuni
Publicat acum 1 ora si 21 minute
O cursă TAROM nu ar fi putut alimenta în Belgrad pentru că furnizor e Lukoil. Ar fi făcut escală la Timișoara - surse
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 18 Noi 2025
”Are gust de pastile. Să se sesizeze careva!”. Probleme pentru Aqua Carpatica. Marile magazine acceptă retururile fără comentarii
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban rupe tăcerea după despărțirea de Nicușor Dan
Publicat acum 18 ore si 58 minute
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close