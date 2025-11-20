Corneliu Ștefan, din nou pe șantierele de investiții dâmbovițene

"La primele ore ale zilei, împreună cu primarul municipiului Moreni, Gabriel Purcaru, am vizitat două dintre șantierele pe care se lucrează.

Este o certitudine: sunt investiții și rezultate bune! Pentru tinerii cu probleme sociale, se construiesc 10 blocuri, în total 60 de apartamente, printr-un proiect finanțat prin Compania Națională de Investiții, în valoare de 4.000.000 euro.

În paralel, Școala Gimnazială Nr. 1 se reabilitează, iar de anul viitor elevii vor învăța în condiții mai bune.

Mă bucur să văd că în Moreni lucrurile se mișcă bine și că investițiile sunt vizibile. Sunt alături de fiecare comunitate din Dâmbovița și voi susține întotdeauna proiectele care îmbunătățesc viața oamenilor din județul nostru", a declarat Cornelu Ștefan.

