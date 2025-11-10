€ 5.0854
Politica

Data publicării: 14:45 10 Noi 2025

Corneliu Ștefan despre alegerile pentru Primăria Găești: Am încredere în Alexandru Iorga
Autor: Crişan Andreescu

Stefan Foto: Facebook Corneliu Ștefan
 

Astăzi, la conferința de presă a PSD Dâmbovița, am discutat despre alegerile locale pentru Primăria orașului Găești, a declarat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

E clar că trebuie să recuperăm decalajele dintre Găești și celelalte orașe din județul nostru. Avem un plan de dezvoltare realist și sunt convins că împreună putem schimba lucrurile.

Am încredere în Alexandru Iorga – știe ce e de făcut și va aduce rezultate reale pentru găeșteni.
Tot astăzi, am vorbit și despre Congresul PSD din 7 noiembrie, în care ne-am asumat greșelile, dar și responsabilitatea ca PSD să redevină partidul tuturor generațiilor.

O spun din experiență, nu din teorie: administrația și politicul trebuie să tragă în aceeași direcție. Doar așa putem aduce dezvoltare în fiecare comunitate!

