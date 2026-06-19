Condițiile PSD pentru susținerea Guvernului Veștea

Partidul Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

PSD susține că țara are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline care să oprească măsurile de austeritate și declinul economic pe care le atribuie guvernării anterioare.

Partidul Social Democrat cere formarea rapidă a unui guvern și își condiționează sprijinul de adoptarea unor măsuri care să protejeze populația și să stimuleze economia.

Potrivit unui comunicat de presă emis de partid, printre cerințe se numără: stoparea austerității și a creșterii taxelor pentru persoanele cu venituri mici și medii și pentru micii antreprenori, măsuri anti-inflație, extinderea programului "Masă Caldă" în școli, reforma administrativă și reducerea birocrației, precum și sprijin financiar pentru agricultori și fermieri.

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Comunicatul Partidului Social Democrat:

Partidul Social Democrat consideră că România are nevoie de instalarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline care să poată interveni pentru a opri austeritatea și declinul economic provocate de guvernarea anterioară.

În același timp, pentru a beneficia de sprijinul parlamentar al PSD, viitorul guvern trebuie să își asume prin Programul de guvernare o serie de măsuri esențiale pentru protejarea populației și pentru relansarea economică:

•⁠ ⁠Oprirea austerității, respectiv încetarea creșterii poverii fiscale asupra populației cu venituri mici și medii și a micilor antreprenori. Măsurile de echilibrare fiscal-bugetară trebuie să se centreze în principal pe stimularea investițiilor și dezvoltarea activităților economice, care să genereze mai multe venituri la bugetul de stat.

•⁠ ⁠Pachetul anti-inflație, respectiv protejarea puterii de cumpărare a categoriilor sociale vulnerabile prin majorarea salariului minim și indexarea pensiilor, sprijinirea mamelor, veteranilor și persoanelor cu dizabilități, precum și prin extinderea schemei privind limitarea adaosului comercial pentru produsele de strictă necesitate, alimentare și nealimentare, care alcătuiesc coșul minim de consum.

•⁠ ⁠Reducerea abandonului școlar, prin extinderea programului Masă caldă în școli.

•⁠ ⁠Reforma administrativă reală care să vizeze servicii mai eficiente pentru cetățeni și reducerea cheltuielilor publice prin stimularea comasării administrative a localităților mici.

•⁠ ⁠Debirocratizare și eficiență administrativă, prin reducerea cu cel puțin 25% a sarcinilor administrative ale cetățenilor și ale firmelor și prin reducerea cu minim 30% a termenelor de autorizare.

•⁠ ⁠Deblocarea economiei, prin plata datoriilor statului către firme.

•⁠ ⁠Reluarea stimulării economice în sectoarele strategice. Producem în România, Investim în România: garanții de stat pentru investiții și capital de lucru, subvenționarea dobânzilor în sectoarele strategice, susținerea industriei auto autohtone prin suplimentarea programului Rabla etc.

•⁠ ⁠Susținerea agriculturii și a fermierilor români, printr-un program de credite cu 80% dobândă subvenționată.

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