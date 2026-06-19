Adrian Veștea, întâlnire cu Alexandru Nazare: „Nu voi promite o schimbare de 180 de grade"

Foto: Alexandru Nazare

Premierul desemnat, Adrian Veştea, anunţă că a discutat cu Alexandru Nazare.

Premierul desemnat, Adrian Veştea, a anunțat că a discutat cu Alexandru Nazare, despre care spune că este „actualul şi viitorul ministru al Finanţelor”.

Cei doi au vorbit despre execuţia bugetară de până acum, despre perspectivele următoarelor luni, dar şi despre măsurile care vor fi incluse programul de guvernare.

Adrian Veștea: Alexandru Nazare, actualul și viitorul ministru al Finanțelor

"Am avut o întâlnire de lucru cu actualul și viitorul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare. Mi-am dorit continuitate la conducerea unuia dintre cele mai importante ministere, având în vedere provocările pe care le avem în față în următoarele luni.

Am discutat cu domnul Nazare despre execuția bugetară de până acum, despre perspectivele următoarelor luni, dar și despre măsurile concrete pe care le vom include în programul de guvernare.

Este clar că va trebui să continuăm pe o linie de prudență bugetară, îndeosebi când vine vorba de reducerea cheltuielilor statului. În același timp, trebuie să avem o înțelegere corectă a realităților sociale și economice pentru a reporni consumul și pentru a recâștiga încrederea pierdută, așa cum ne-au transmis și reprezentanții mediului de afaceri.

Ultima lună și jumătate de criză politică nu a făcut bine României. Această stare de incertitudine la nivel guvernamental este de natură să provoace daune și mai mari dacă nu reușim să ieșim din zodia haosului. Cred cu tărie că toată lumea înțelege necesitatea instalării rapide a unui nou Guvern legitim, cu puteri depline, capabil să poarte un dialog credibil atât cu partenerii interni, cât și cu cei externi.

Riscul ca România să fie retrogradată la categoria „junk”

Sunt convins că, după toate eforturile făcute, nimeni nu își dorește ca, pe fondul prelungirii crizei politice, România să fie retrogradată la categoria „junk” de către agențiile de rating. O asemenea evoluție ar afecta economia, investițiile și costurile de finanțare ale statului.

Imediat după votul de învestitură, voi iniția un dialog consistent cu reprezentanții mediului de afaceri, cu investitorii români și străini, dar și cu reprezentanții celor trei mari agenții de evaluare a creditului, pentru a consolida încrederea în economia României și pentru a evita un asemenea scenariu.

P.S. Știu că multă lume se așteaptă de la mine să promit o schimbare de 180 de grade. Nu voi face asta. Voi fi un prim-ministru al echilibrului și al responsabilității, într-un moment deloc simplu pentru țară.

P.S. 2. Nu am crezut niciodată în ideea „după mine, potopul”, ci în datoria de a face bine țării și națiunii. Iar stabilitatea și un Guvern legitim, cu puteri depline, pot face acest lucru mai bine decât formula actuală", a scris Veștea pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că premierul desemnat Adrian Veștea a amânat depunerea în Parlament a listei miniștrilor și a programului de guvernare, în timp ce negocierile pentru susținerea noului Cabinet continuă. El a spus de mai multe ori că Alexandru Nazare va fi propunerea sa pentru Ministerul de Finanțe.

Precizăm că PNL se reunește vineri în Consiliul Național pentru a convoca un Congres extraordinar al partidului, programat duminică, unde ar putea fi decisă excluderea lui Adrian Veștea.