Cîțu se plânge că românii nu respectă regulile din pandemie: Am decis! Este momentul

„Am văzut și eu imaginile cu ce s-a întâmplat weekend-ul trecut în cluburi și în stațiunile montane. Sunt foarte supărat să văd că există o minoritate printre concetățenii noștri care încă nu vrea să respecte regulile. Binențeles că implicațiile sunt pentru majoritate. Am decis ca, astăzi, la ora 13.00, să am o întâlnire cu primarul general al Bucureștiului și cu primarii de sectoare. Să discutăm despre situația din București. La ora 16.00, o să am o discuție online cu prefecții, toți! Mâine, o să am discuții cu Asociația Consiliilor Județene și cu Asociația Municipiilor din România”, a spus Florin Cîțu.

„Este momentul ca soluțiile să vină de la autoritățile locale. Știm foarte bine că există particularități pentru fiecare județ în parte, pentru fiecare municipiu. Mă aștept ca, pe lângă discuțiile pe care le avem despre buget, să vină și cu soluții pentru situația dificilă prin care trece astăzi România”, a mai spus premierul.„Anul trecut, v-am cerut încredere că vom trece prin situația dificilă și vom salva economia. Dar am făcut-o împreună. Este momentul să facem asta și astăzi”, a continuat Florin Cîțu.

„Nimeni nu este mai presus de lege! Din păcate, avem și parlamentari care instigă la nerespectarea legii”, a mai spus Florin Cîțu.

„Nu am o problemă cu protestele. Sunt liberal și protestele sunt ok. Sunt oameni care mă înjură și vor să protesteze. Foarte bine! Dar să o facă respectând legea. Să poarte mască! E tot ceea ce le cer”, a subliniat premierul Florin Cîțu.