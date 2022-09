Ciolacu: Mă bucură anunțul lui Rareș Bogdan în privința pensiilor / VIDEO

„Pe mine nu poate decât să mă bucure acest anunţ. Mă bucur foarte mult că Rareş Bogdan i-a lămurit pe cei din PNL că trebuie mărite pensiile. Prima ieşire a purtătorului de cuvânt al PNL a fost că nu este cazul să mărim pensiile. Înseamnă că au avut o discuţie internă şi au luat hotărârea că propunerea echipei PSD este corectă”, a spus preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, marți, la Buzău.

„Aritmetica e că pensiile trebuie mărite cu 16%, pentru să închidem cele 40% din lege, dar dacă ar fi discutat şi cu specialiştii partidului şi cu reprezentanţii Ministerului de Finanţe şi ai Ministerului Muncii, există acolo o progresie”, a explicat liderul PSD.

„Să nu legăm veniturile românilor de rotaţiile politice. Important e să avem o coerenţă în actul guvernamental”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Amintim că Rareș Bogdan a declarat, sâmbătă, că, în cazul în care nu va fi găsită o sursă de majorare cu 16% - așa cum prevede legea -, atunci ministrul Finanțelor „trebuie să plece acasă".

„Dacă se doreşte cu adevărat, se vor tăia (pensiile speciale - n.r.). Dacă nu, va fi un balet, un balet specific Parlamentului României în care nu se va întâmpla nimic. Vreau să cred că declaraţiile pe care le-au făcut de-a lungul timpului liderii PSD-PNL vor fi puse în practică şi nu e doar retorică electorală. În momentul în care în campania electorală am susţinut alături de colegii mei şi de deputaţii din USR şi PLUS şi senatorii din USR, tăierea pensiilor speciale, am reuşit să tăiem în Parlament. Inclusiv domnul Coarnă a votat, era membru în Parlament. După care Avocatul Poporului şi cei din CCR au reuşit să anuleze tăierea pensiilor speciale. A venit momentul în care s-au impozitat pensiile speciale cu până la 85 la sută. Din nou Avocatul Poporului şi CCR au reuşit să anuleze acest demers. Deci simplu, dacă se doreşte, ele se vor tăia. Dacă nu se doreşte, ele nu se vor tăia şi atunci la vot românii pot să sancţioneze deputaţii şi senatorii”, a declarat Rareş Bogdan.

Iată ce a declarat Rareş Bogdan la Realitatea Plus, după ce a fost întrebat despre vocile din PNL care au pus la îndoială existenţa banilor pentru mărirea pensiilor, chiar şi cu 10%, aşa cum a anunţat PSD.

„Nimeni din PNL nu uită de problemele românilor. Le cunoaştem! Vrem ca bunicii noştri, părinţii noştri, oamenii care au lucrat o viaţă, să fie răsplătiţi şi să aibă o viaţă mai bună. Colegii mei doar au întrebat, pentru că noi nu deţinem Ministerul Finanţelor pentru a şti cum arată resursa bugetară în acest moment, ce se întâmplă dacă România are bani suficienţi pentru a creşte pensiile până la procentul fixat prin lege. Procentul fixat prin lege este 40%. Noi am crescut cu 14% în Guvernul Ludovic Orban, şi cu 10% în Guvernul Ciucă. Suntem obligaţi să mergem pe lege, deci mai e un procent de 16% care nu este încă acoperit.

Noi am întrebat responsabil: Domnule Câciu, avem bani? Pentru că dacă avem bani pentru mărire cu 10%, înseamnă că avem şi pentru 16%, nu e mare problemă. Haideţi să creştem pensiile în mod corect, să fim responsabili faţă de români. De asemenea, haideţi să îi ajutăm pe investitori, pe cei cu microintreprinderi, haideţi să fim responsabili şi să sprijinim capitalul românesc", a transmis Rareş Bogdan.

