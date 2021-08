Ciolacu, despre Vîlceanu la Finanţe: Nu este din produsele high-class ale PSD

'În continuare, avem o pepinieră destul de bună şi pentru celelalte partide. Sincer, nu este din produsele high-class ale PSD. Veţi vedea în următoarele luni prestaţia la Ministerul Finanţelor. Bine că am scăpat de domnul Cîţu de la Finanţe! Este portofoliul cel mai important după cel de prim-ministru. Va fi şi domnul Vîlceanu unul dintre mulţii miniştri ai acestui Cabinet. Şi îi luăm pe rând: domnul Oros, la Agricultură - zero, domnul Ghinea de la Fonduri, doamna Turcan de la Muncă. Aşa şi cu domnul Vîlceanu, că a fost pesedist, că a fost şeful tineretului social-democrat, marea problemă este că, în continuare, domnul Cîţu este prim-ministru al României', a spus Ciolacu, într-o emisiune la B1 TV.

Dan Vîlceanu şi-a început cariera politică la PSD, fiind preşedinte al Tineretului Social Democrat Gorj din 2006 până în 2009, după care a trecut la PDL Gorj.

Dan Vîlceanu, proaspăt ministru al Finanțelor, era fascinat de Liviu Dragnea

Proaspătul ministru al Finanțelor era fascinat de Liviu Dragnea acum câțiva ani. Dan Vîlceanu a depus jurământul, miercuri seară, pentru funcția de ministru al Finanțelor. La ceremonie au fost prezenți și premierul Florin Cîțu, și liderul PNL, Ludovic Orban, precum și președintele Senatului, Anca Dragu.

Dan Vîlceanu este propunerea votată în ședința conducerii PNL pentru funcția de ministru al Finanțelor. „Este o încredere pentru care mă simt obligat”, a spus Dan Vîlceanu.

Ce spunea Dan Vîlceanu acum câțiva ani

Președinte PNL Gorj la acea vreme, Dan Vîlceanu a recunoscut răspicat, într-o emisiune realizată de Radio Târgu Jiu, că, la acel moment, în PNL nu exista niciun lider de nivelul lui Liviu Dragnea, care să poată explica un program electoral, pe înțelesul tuturor, așa cum a reușit președintele PSD (Citește continuarea AICI).

Ciolacu: Plec în aceeași secundă dacă voi avea dosar penal

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a transmis ce va face cu funcția sa de la conducerea partidului dacă i se va instrumenta un dosar penal la un moment dat.

'Nu mi-e frică de absolut nimic. Dacă găseşte cineva ceva - este o vorbă: ar trebui să îţi fie frică nu de ce ai făcut, să îţi fie frică de ceea ce se poate inventa despre tine -, voi face pasul înapoi, în aceeaşi secundă. Sunt şi alţi colegi în partid care pot să preia conducerea PSD. Pentru mine contează mai mult PSD decât să ocup eu funcţia de preşedinte. Am mai spus. Dacă voi pierde alegerile locale, îmi voi da demisia, pe urmă am spus că dacă voi pierde alegerile parlamentare îmi voi da demisia. Dacă mi se va face vreun dosar penal, de care nu am ştiinţă, în acel moment eu am plecat de la conducerea partidului. (...) O să mă lupt în justiţie, dar eu nu pot să mut această luptă, până la urmă incorectă, şi să o transfer pe partid. Şi aşa trebuie să facă orice partid. (...) Nu înseamnă că, dacă mi se face o nedreptate, eu trebuie să scufund partidul care m-a ales preşedinte. Îţi asumi şi bunele şi relele când accepţi să fii preşedintele partidului. Sunt pregătit în orice moment să fac pasul înapoi în cazul în care există sau se face un abuz împotriva mea', a spus Ciolacu, în cadrul unei emisiuni la B1 TV.

Ciolacu făcut o paralelă cu situaţia premierului Florin Cîţu, considerând că acesta trebuia să își dea demisia, având în vedere condamnarea primită în SUA.

'Domnul Cîţu nu mai are ce să caute. Este un blestem pe liberali să aleagă între cei doi. (...) Când accepţi demnităţi în statul român, ca aceea de prim-ministru, de ministru, îţi asumi şi trecutul, când aveai 28 de ani, dacă eşti bărbat de stat. E un principiu peste care nu poţi să treci. (...) Întotdeauna preşedintele PSD a fost o ţintă vie. Îmi amintesc de acel spectacol grotesc cu Liviu Dragnea la DNA. (...) Dacă asta e România normală, pe care domnul Iohannis ne-a promis-o în campania electorală, cu premier penal, cu guvern nefuncţional, cu o Coaliţie de toată batjocura, cu tot timpul să ieşi să îi acoperi', a adăugat Marcel Ciolacu.