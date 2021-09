Sebastian Burduja, preşedintele PNL Sector 1, s-a aflat în direct în emisiunea ”Ce se întâmplă", cu Răzvan Dumitrescu, la DC News și DC News TV unde a vorbit despre situația creată la nivelul Sectorului 1, privind conflictul dintre Clotilde Armand și consilierii PNL.

”Oamenii și-au pus încrederea. Eu am mers mult în campanie, îmi place să stau de vorbă cu oamenii și cu toată sinceritatea vă spun că există o dezamăgire la nivelul publicului. Față de performanța coaliției, mai ales la nivelul Sectorului 1. Sunt dezamăgit, am anumite regrete. (...) Mizarea excesivă pe imagine publică, scandaluri de tip ranga, trebuie să identificăm un inamic public neapărat, în opoziție aduce puncte, dar la guvernare nu ține. Oamenii vor să vadă rezultate ori lucrul acesta nu cred că s-a întâmplat. Acum câteva zile doamna Armand a mers la un punct termic. Ce legătură are Primăria Sectorului 1 cu termoficarea din București? Niciuna. Dar a vrut să prezinte că dânsa va da căldură Sectorului 1 în iarna asta. De asemenea, vedeți ceea ce face USR PLUS rezultă și într-o oarecare lipsă de experiență la guvernare. Trebuie să ai o oarecare experiență sau dacă nu, să fii dispus să asculți de aparatul de specialitate, ori în cazul doamnei Armand sunt mai multe decizii, Hotărâri de Consiliu Local în care Direcția Juridică îi dă un aviz condiționat în care îi spune clar de ce nu e în regulă ce propune și dânsa se preface că nu există”, a declarat Sebastian Burduja.

Întrebat dacă Clotilde Armand face lucrurile în așa fel pentru că nu știe sau dacă le face intenționat, președintele PNL Sector 1 a răspuns:

”Cred că dânsa mizează pe un anumit stil care a funcționat poate în mediul privat. Deși și o corporație are niște mecanisme extrem de riguroase și nu înțelege că legea este lege, iar funcționarul public care a semnat un act ilegal va răspunde. Consilierii legali votează pe oportunitate. Doamna Armand e o personalitate aparte”, a mai declarat Sebastian Burduja.

