Burduja își face mea culpa, după ce a susținut-o pe Armand: ”Am fi avut o șansă”. Ce urmează pentru primarul Sectorului 1

Ministrul Digitalizării, Sebastian Burduja, lider al PNL Sector 1, a recunoscut, în cadrul interviului acordat DCNews că are conștiința încărcată față de susținerea lui Clotilde Armand în scaunul de edil și spune că lucrurile ar fi putut sta altfel în sector dacă reprezentanta USR nu s-ar fi bucurat de sprijin liberal.

Iată discuția purtată în cadrul emisiunii de astăzi a DCNews:

Analist economic Bogdan Chirieac: ”Mari probleme la Sectorul 1, gigantice. Dintr-un sector Capitală a Capitalei a ajuns groapa de Gunoi a Capitalei”.

Ministrul Digitalizării, Sebastian Burduja: ”Să știți că și eu am conștiința încărcată, pentru că am făcut campanie actualului primar. Asta este realitatea. Nu mi-ar fi plăcut nici o continuare a fostei administrații, dar cred că PNL ar fi putut să-și pună candidat. Cel puțin am fi avut o șansă să prezentăm cetățenilor o altfel de administrație.(...) Dânsa nu e în stare să răspundă la întrebările presei. A fost un articol devastator zilele trecute care a pus niște întrebări clare pe diverse subiecte de interes public și la care, cu încălcarea flagrantă a tuturor prevederilor legale, dânsa refuză să răspundă. Ne amintim cu toții din campanie promisiunea primăriei de sticlă”.

Analist economic Bogdan Chirieac: ”Am văzut cum Curtea de Conturi că îi reproșează cheltuirea frauduloasă a 12 milioane de lei în scandalul cu gunoierii. Nu aveți idee dacă s-a început și o anchetă în acest sens sau a rămas așa o zicere a onorabilei Curți de Conturi?”.

Ministrul Digitalizării, Sebastian Burduja: ”Dânsa a refuzat și refuză în continuare publicarea integrală a raportului și a procesului verbal. Sunt multe spețe acolo. Vorbim de chestiuni de bază. Noi, ca urmare a acestor decizii pe care dânsa le-a luat, noi nu i-am mai votat niciun proiect, în sensul de protest: cum poți să vii în fața oamenilor să-ți promovezi proiectele când tu ai raportul Curții de Conturi care spune clar că ai încălcat legea și nici măcar nu îl publici. Dar o să îl publicăm noi. Urmează”.

Analist economic Bogdan Chirieac: ”Mi-e teamă că e un caz pierdut pentru încă 2 ani. Românii au votat, sau nu au votat, pentru că și frauda aceea este tulburătoare”.

Aplicație de recunoaștere facială în interacțiunea cu statul. Sebastian Burduja, ministrul Digitalizării: Va fi gata până în vară

"Proiectul este o aplicaţie care va permite, printr-un algoritm avansat, o comparaţie între cartea noastră de identitate - poza din buletin - şi trăsăturile noastre faciale. Printr-un soft special va exista o comparare şi, în măsura în care lucrurile sunt validate, va veți putea autentifica în orice platformă electronică a statului prin acest PSCID - Platforma Software Centralizată pentru Identificare Digitală. Va fi gata într-un an. Se lucrează la el, este finanțat din fonduri europene aferente perioadei 2014 - 2020. Trebuie finalizat până la finalul anului viitor. Va fi gata până în vara anului viitor. Proiectul este în implementare și avansează bine", a spus Sebastian Burduja, la DCNews TV.

Platforma Software Centralizată pentru Identificare Digitală - PSCID

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data.

Obiectivele proiectului

1. Constituirea Registrului Electronic Național de Identități Electronice în cadrul căruia se vor regăsi Identitățile Electronice ale

tuturor consumatorilor de servicii electronice de eGuvernare;

2. Interconectarea cu portalul de acces unitar și securizat la serviciile electronice de eGuvernare și înrolarea cetățenilor la serviciile

dorite;

3. Interconectarea cu Catalogul Serviciilor Electronice de eGuvernare la care cetățenii se vor înrola prin intermediul PSCID;

4. Creșterea gradului de utilizare a serviciilor de eGuvernare printr-o modalitate consecventă și simplificată de autentificare și

accesare (inclusiv SSO – Single Sign ON);

5. Înrolarea în cadrul PSCID a sistemelor și serviciilor electronice de eGuvernare din România;

6. Înrolarea în cadrul PSCID a furnizorilor de identitate (publici și privați) existenți;

7. Interconectarea PSCID cu nodul eIDAS național;

8. Reducerea riscului în utilizarea serviciilor de eGuvernare și diminuarea posibilității de furt de identitate.

