Bolojan și susținerea PNL: Când dai vești rele, nu e înghesuială

Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri despre cum percepe susținerea sa de către partid, amintind că Partidul Național Liberal l-a ales președinte, i-a susținut programul de guvernare, „dar când dai vești rele, nu există o înghesuială pe lângă tine”.

„Partidul Național Liberal m-a ales președinte, mi-a susținut programul de guvernare (...). Acum trebuie să fim foarte deschiși. Prin poziția în care sunt, trebuie de multe ori să dau vești care nu sună bine. Nu e o perioadă în care totul este perfect. Ca să corectezi aceste deficite, trebuie să tai cheltuieli, trebuie să îndrepți multe lucruri care, oricum ar fi, creează niște nemulțumiri și atunci, când dai aceste vești, sigur nu există o înghesuială pe lângă tine să fii susținut, pentru că, în general, nu-ți aduc niciun fel de plus.

Ilie Bolojan: „Victoriile au mulți părinți”

Asta o percep de multe ori. Întotdeauna victoriile, când se inaugurează ceva, când e un lucru bun, au mulți părinți, dar, în general, înfrângerile sau veștile proaste sunt orfane.

De-aia e o percepție că nu e o înghesuială mare la susținere”, a afirmat Bolojan, în podcastul politic HotSpot.

Premierul le cere liberalilor să nu reacționeze la „înțepăturile” din coaliție

Ilie Bolojan a mai spus, întrebat dacă ar fi trebuit să existe un răspuns mai ferm din partea liberalilor la atacurile din partea PSD, că i-a rugat pe colegii de partid să nu dea replici.

„Nu e o problemă că colegii n-ar fi dorit să dea replici, dar înseamnă că n-am învățat nimic din lecția din anii trecuți. Aceste conflicte se întorc împotriva noastră, a tuturor. Oamenii nu mai știu cine-i la putere, cine-i în opoziție și nu este nici într-un caz în regulă să acționăm în felul acesta”, a precizat Bolojan.

El fost întrebat și despre o potențială opoziție și din partea colegilor de partid, precum Hubert Thuma, vicepreședinte al PNL, care i-ar fi cerut să iasă public și să dezmintă informațiile că l-ar „săpa”.

„Nu știu exact cum vi s-a relatat o astfel de discuție, gândiți-vă că într-un Birou Executiv, într-un Birou Politic Național întotdeauna sunt discuții, inclusiv în ceea ce privește știrile care pot apărea despre o formațiune politică sau alta. Eu îmi respect toți colegii (...), nu mă veți vedea pe mine că mă apuc să critic vreun coleg sau să mă apuc să desființez pe cineva numai pentru că, într-o ședință sau în alta, la un moment dat, am putut să avem o divergență. și eu am fost ani de zile în divergență cu conducerile PNL”, a precizat Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.