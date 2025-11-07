€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 15:40 07 Noi 2025 | Data publicării: 14:40 07 Noi 2025

Bolojan și susținerea PNL: Când dai vești rele, nu e înghesuială
Autor: Iulia Horovei

ilie bolojan Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres
 

Ilie Bolojan a vorbit despre susținerea PNL după ce a preluat mandatul de premier, cerându-le liberalilor să gestioneze cu prudență conflictele din coaliție.

Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri despre cum percepe susținerea sa de către partid, amintind că Partidul Național Liberal l-a ales președinte, i-a susținut programul de guvernare, „dar când dai vești rele, nu există o înghesuială pe lângă tine”.

„Partidul Național Liberal m-a ales președinte, mi-a susținut programul de guvernare (...). Acum trebuie să fim foarte deschiși. Prin poziția în care sunt, trebuie de multe ori să dau vești care nu sună bine. Nu e o perioadă în care totul este perfect. Ca să corectezi aceste deficite, trebuie să tai cheltuieli, trebuie să îndrepți multe lucruri care, oricum ar fi, creează niște nemulțumiri și atunci, când dai aceste vești, sigur nu există o înghesuială pe lângă tine să fii susținut, pentru că, în general, nu-ți aduc niciun fel de plus.

Ilie Bolojan: „Victoriile au mulți părinți”

Asta o percep de multe ori. Întotdeauna victoriile, când se inaugurează ceva, când e un lucru bun, au mulți părinți, dar, în general, înfrângerile sau veștile proaste sunt orfane.

De-aia e o percepție că nu e o înghesuială mare la susținere”, a afirmat Bolojan, în podcastul politic HotSpot.

Premierul le cere liberalilor să nu reacționeze la „înțepăturile” din coaliție

Ilie Bolojan a mai spus, întrebat dacă ar fi trebuit să existe un răspuns mai ferm din partea liberalilor la atacurile din partea PSD, că i-a rugat pe colegii de partid să nu dea replici.

„Nu e o problemă că colegii n-ar fi dorit să dea replici, dar înseamnă că n-am învățat nimic din lecția din anii trecuți. Aceste conflicte se întorc împotriva noastră, a tuturor. Oamenii nu mai știu cine-i la putere, cine-i în opoziție și nu este nici într-un caz în regulă să acționăm în felul acesta”, a precizat Bolojan.

El fost întrebat și despre o potențială opoziție și din partea colegilor de partid, precum Hubert Thuma, vicepreședinte al PNL, care i-ar fi cerut să iasă public și să dezmintă informațiile că l-ar „săpa”.

„Nu știu exact cum vi s-a relatat o astfel de discuție, gândiți-vă că într-un Birou Executiv, într-un Birou Politic Național întotdeauna sunt discuții, inclusiv în ceea ce privește știrile care pot apărea despre o formațiune politică sau alta. Eu îmi respect toți colegii (...), nu mă veți vedea pe mine că mă apuc să critic vreun coleg sau să mă apuc să desființez pe cineva numai pentru că, într-o ședință sau în alta, la un moment dat, am putut să avem o divergență. și eu am fost ani de zile în divergență cu conducerile PNL”, a precizat Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
premier
pnl
sustinere
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Autoturism lovit de tren în comuna Vidra. Patru persoane au murit
Publicat acum 7 minute
Bogdan Chirieac, culise de la Congresul PSD. Ce spune despre alianța cu AUR
Publicat acum 19 minute
De ce IVECO S-Way este un reper pentru camioanele moderne?
Publicat acum 42 minute
Semnal de la Nicușor Dan. Coaliția, aproape de compromis pe pensiile magistraților
Publicat acum 45 minute
Fost senator, reținut de DNA după ce a promis o șpagă de 1 milion de euro pentru ministrul Ionuț Moșteanu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 18 ore si 4 minute
Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia au „schimbat macazul“. Care e poziția lui Karol Nawrocki față de securitatea României
Publicat pe 06 Noi 2025
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat pe 05 Noi 2025
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
Publicat pe 05 Noi 2025
Adrian Năstase anunță un nou început în PSD și următoarea etapă: Preluarea integrală a guvernării
Publicat pe 06 Noi 2025
Ciucu a fost la ”blocul unde stau migranții” pozat de Simion și Alexandrescu. Ce ar fi, de fapt, acolo: Cum poți să minți?
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close