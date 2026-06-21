Bolojan, prima referire despre dosarul lui Ciucu: Prezumția de nevinovăție și „rezerva unor coincidențe”

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Ilie Bolojan a spus ce părere are despre dosarul în care este implicat Ciprian Ciucu.

Ilie Bolojan, președintele PNL, a fost prezent în studioul Digi24, unde a comentat principalele subiecte ale momentului.

Întrebat ce crede despre dosarul primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, Ilie Bolojan a răspuns că nu dorește să comenteze acest subiect și pornește de la prezumția de nevinovăție.

Acesta i-a mulțumit lui Ciprian Ciucu pentru tot ceea ce a făcut pentru PNL și îi respectă decizia de a nu mai candida pentru funcția de prim-vicepreședinte al partidului.

„În general nu mă apuc să fac comentarii despre un dosar sau altul. Pornesc de la premisa, care este și cea legală, că Ciprian Ciucu este nevinovat.

Am încredere și i-am spus și astăzi că îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut pentru partidul nostru și îi respect decizia de a nu mai candida pe această poziție de prim-vicepreședinte pentru a nu ne expune unor atacuri nedrepte.

Uitându-ne la anumite calendare, sigur că ai rezerva unor coincidențe, dar, în afară de asta, nu pot să mă apuc să fac alte afirmații pentru că nu am date din dosar și nu ar fi nici corect, din punctul meu de vedere”, a spus Ilie Bolojan la Digi24.

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