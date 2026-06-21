Cum ar putea PNL să voteze un guvern PSD condus de Sorin Grindeanu. Bolojan spune că „nu se cramponează în funcția de premier”

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Premierul demis Ilie Bolojan a reiterat faptul că cea mai bună soluție la blocajul politic actual este un guvern minoritar, fie format din PSD, fie din PNL-USR-UDMR.

El a spus din nou că acest lucru s-ar putea face în baza unui „pact național” pentru formarea unui viitor guvern minoritar, acord prin care formațiunile din fosta Coaliție să se angajeze că nu vor vota sau iniția o moțiune de cenzură împotriva puterii, oricare ar fi guvernul minoritar.

Acest „pact național” trebuie să includă și păstrarea echilibrelor bugetare, a deficitelor, limitarea si plafonarea cheltuielilor.

Întrebat direct la Digi 24 dacă PNL va vota un guvern minoritar PSD condus de Sorin Grindeanu, în condițiile în care s-ar ajunge la o astfel de situație, Ilie Bolojan a refuzat să răspundă, precizând că nu numele sunt importante.

Totodată, Ilie Bolojan a fost întrebat ce s-ar întâmpla în situația în care ar exista un asemenea pact iar după 6 luni guvernul minoritar ar fi demis, fie că e un guvern minoritar condus de PSD sau de PNL-USR-AUR.

„Tot ce se poate să se întâmple, dar în această situație în care suntem trebuie găsite soluții transparente și corecte. Acest guvern care se încearcă a fi trecut (n.r. - Guvernul Veștea), dacă ne luăm după declarațiile partidelor, el în condiții normale nu poate trece. Asta înseamnă că dacă ar trece ar trece cu voturile PSD, ale unor independenti, poate grupul minorităților si cu ceea ce se smulge de la alte partide, cu trădătorii dacă putem spune așa.

Un astfel de Guvern ce stabilitate ar avea în comisiile parlamentare ca să funcționeze, să meargă mai departe și să pună în practică politici. E mult mai corect decât să generezi majorități care nu sunt transparente și sunt generatoare de negocieri subterane, să porți o negociere cinstită pe față, să explici cum stau lucrurile și să poți lua măsurile asiguratorii, atâtea cât pot fi luate în condițiile de față și să deblochezi situația. În condiții normale PSD trebuia să își revendice postul de premier, fiind cel mai mare partid și fiind cel care a dărâmat guvernul”, a precizat Bolojan.

Cealaltă față a monedei: Guvern minoritar PNL-USR-UDMR, tot prin „pact național”, dar tot cu Bolojan premier? „Nu mă cramponez”

Ilie Bolojan a vorbit de celălalt scenariu posibil al unui guvern minoritar, dacă Guvernul Veștea nu trece: PNL-USR-UDMR.

„În discuțiile cu colegii de la USR și UDMR nu s-au discutat nume de persoane ci s-a căzut de acord că dat fiind blocajul în care s-a ajuns, încercările nereușite care nu se bazau pe majorități transparente și înțelegeri care să asigure o funcționare stabilă a Guvernului, chiar și minoritar, atunci trebuie să venim cu o soluție care să deblocheze lucrurile. În discuțiile cu USR și UDMR nu s-au discutat nume de persoane”.

Întrebat dacă s-a discutat ca el să nu mai fie premier într-un guvern minoritar, Ilie Bolojan a afirmat:

„A fost o discuție pe această temă și eu nu mă cramponez sub nicio formă de poziția de premier. Am avut onoarea să lucrez timp de un an pentru Guvernul României. La mine nu e problema de a fi pe o poziție sau alta, poți lucra pentru țară și din opoziție. Problema e să ai oameni de încredere”, a conchis Bolojan.