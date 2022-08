Avram Iancu a întrerupt traversarea înot a lacului Balaton. Exista pericolul să se înece

Înotătorul Avram Iancu a fost nevoit să întrerupă în această dimineaţă traversarea lacului Balaton din Ungaria, din motive de sănătate.

El a fost scos din apă de echipă de suport după aproximativ 21 de ore de înot continuu în care a străbătut aproape 30 km. Abandonul a fost cauzat de problemele apărute la stomac, iar dacă ar fi continuat cursa ar fi fost în pericol să se înece, potrivit unui anunţ al lui Iancu.

Acesta îşi propusese să traverseze lacul Balaton pe o lungime de 75 de km şi să stabilească un nou record european la înotul de anduranţă. Avram Iancu, bibliotecar din Petroşani, a mai încercat şi anul trecut să treacă Balatonul, însă a fost nevoit să renunţe din cauza unei furtuni şi a valurilor mari care i-ar fi putut pune viaţa în pericol.

Ultimul record stabilit de Avram Iancu s-a înregistrat anul acesta, pe 21 iulie, când a reuşit să traverseze înot canalul Bristol, fiind primul român şi al 14-lea sportiv din lume care realizează o asemenea performanţă, scrie Rador.

Avram Iancu a trecut înot Canalul Bristol. Este primul român care o face

"În urmă cu două luni eram în spital, internat prin secţia de primire urgenţe, iar astăzi (joi - n.r.) am trecut înot din Anglia în Ţara Galilor, traversând Canalul Bristol. Odată cu această performanţă sunt onorat să devin primul român care traversează celebrul canal, care are curenţi marini deosebit de puternici. Sunt, de asemenea, onorat să constat că această traversare a făcut ca inimile românilor din Ţara Galilor şi Anglia să rezoneze cu această acţiune românească. Mulţumesc tuturor pentru implicare şi, mai ales, celor aproximativ 50 de români care m-au aşteptat la final. Sunt foarte bucuros să constat că printre ei s-a aflat şi reprezentantul Ambasadei României în Regatul Unit, dl. Mihai Ioan, Consulul Onorific al României în Ţara Galilor, dna Diana Stroia şi dna Gabriela Ferguson", a transmis înotătorul român.



Avram Iancu a început traversarea Canalului Bristol joi dimineaţa, pe o rută stabilită între localităţile Glenthorne şi Porthcawl. Performanţa bibliotecarului din Petroşani s-a desfăşurat după regulile de marathon swim, fiind supravegheată de Bristol Channel Association, entitatea juridică ce guvernează înotul în acest canal şi care organizează traversarea în mod oficial, pilotul, copilotul şi observatorul cursei fiind englezi.



Înainte de începerea traversării, Avram Iancu a apreciat că înotul în Canalul Bristol, care măsoară 28 de kilometri, va fi unul dificil din cauza temperaturii scăzute a apei, dar şi a efortului continuu pe care va trebui să-l facă.



Anul acesta, Avram Iancu a obţinut titlul de "Performance of the Year" din partea Organizaţiei Mondiale de Înot în Ape Deschise - World Open Water Swimming Association (WOWSA), pentru că în anul 2021 a reuşit să înoate 26 de kilometri împotriva curentului pe Dunăre, într-un timp de 18 ore şi 30 de minute, o premieră mondială.



Între performanţele bibliotecarului din Petroşani se numără traversarea înot a Canalului Mânecii, în august 2016, iar în vara anului 2017, Avram Iancu a înotat întreg cursul Dunării, fără costum de neopren, pe o distanţă de 2.860 de kilometri, scrie Agerpres.

