Ar trebui România să dea Ucrainei un sistem Patriot? Ambasadoarea SUA la București, Kathleen Kavalec: Noi toți ne apărăm unii pe alții și avem grijă unii de alții

În cadrul unui interviu acordat lui Radu Tudor, realizator al emisiunii "Punctul de întâlnire" la Antena 3 CNN, într-o ediție specială, ambasadoarea Statelor Unite în România, Kathleen Kavalec a spus dacă ar trebui România să dea Ucrainei un sistem Patriot.

"Nu am cere niciunei țări să-și pună în pericol propria securitate"

"Președintele Biden a cerut tuturor aliaților să se gândească ce ar mai putea face pentru a ajuta Ucraina în ceea ce privește apărarea aeriană, iar mai multe țări analizează posibilitățile. Noi și ucrainenii am aprecia orice poate face în plus oricine. Desigur, nu am cere niciunei țări să-și pună în pericol propria securitate. Asta înseamnă NATO, apărare colectivă. Noi toți ne apărăm unii pe alții și avem grijă unii de alții. Este ceva ce România trebuie să decidă, dacă poată aduce această contribuție. Cred că ar fi foarte apreciată de către ucraineni și restul Alianței. SUA au fost, mai ales în ultimii ani, foarte active în susținerea modernizării apărării aeriene a României, inclusiv prin noi capacități de apărare care includ și sistemele Patriot, desigur, și continuăm să discutăm despre modul în care putem crește capacitatea de apărare a României ca partener și membru NATO. Cred că, dacă ar fi să comparăm cu începutul războiului, am triplat numărul de trupe prezente aici, în România, ca parte a efortului de rezistență și apărare. Discutăm și despre alte sisteme care pot fi puse la dispoziție pentru a reduce îngrijorarea pe care o aveți în legătură cu dronele care au ajuns în trecut pe teritoriul țării dinspre Ucraina. Deci, continuăm discuțiile despre modul în care putem ajuta", a spus Kathleen Kavalec.

