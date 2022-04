Andrei Caramitru: Dani Mocanu și Jador sunt peste Dan Puric. Acesta din urmă ar trebui anchetat pentru trădare

El a spus că Dani Mocanu și Jador sunt mai puțin toxici decât Dan Puric.

„Manelele lui Dani Mocanu (omul e pro-vax si pro-Ucraina) sau ale lui Jador (ăsta are licența si masterat la Relatii Internaționale, făcute pe bune) - sunt de o mie de ori mai puțin toxice decât porcăriile de spectacole si conferințe putiniste ale lui Dan Puric. Eu nu ascult ca ma depășesc total ca mesaj si ritm. Doar fac o comparație simpla. Si mai jos decât Puric e imposibil. Asta am încercat sa zic, pentru unii se pare ca e greu sa înțeleagă 4 rânduri de text”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

„Problema e ca maneliștii astia sunt de capul lor de fapt - Puric e susținut inclusiv de Academie si de mulți din instituțiile statului. E mult mai periculos”, a mai scris Andrei Caramitru.

„Eu nu am spus ca e ok sa cânte la filarmonica. Textul era despre ce e mai nociv si mai de KKt. Puric e cel mai jos. Astia sunt un pic mai sus fata de el (totul fiind relativ). Asta încerc sa zic”, a mai scris el.

„Cineva trebuie sa le cânte si la bombardieri. Măcar asta le zice ca Rusia e vinovata si sa se vaccineze. Tot e ceva. Puric zice numai KKt care pute a trădare si putinism. Asta încerc sa zic in postare, nu ca Dani Mocanu e Grozav si perfect (nu e deloc). Nu am zis ca e ok Dani Mocanu. Am zis ca e mai puțin toxic decât Puric.”, a mai scris el.

„Am aflat din comentarii ca Dani ăsta e condamnat sau anchetat pentru proxenetism. Nu știam. Sa fie băgat in pușcărie dacă e vinovat. Însă Puric ar trebui anchetat pentru trădare. Si condamnat dacă e vinovat. Si e mai grav asta decât orice, totuși”, a mai notat Andrei Caramitru.

Dominic Fritz, primarul Timişoarei, acuzat de manelistul Jador că ar sta în spatele anulării concertului său din Sala Capitol a Filarmonicii Banatul, a ţinut să precizeze că a aflat din presă despre toată această discuţie. Dominic Fritz a văzut cum Jador a făcut turul televiziunilor naţionale unde s-a plâns că a avut parte de discriminare la Timişoara.

“Filarmonica Banatul, deşi în subordinea Consiliului Local Timişoara, are personalitate juridică proprie şi directorul este perfect capabil să ia decizii. Din câte am înţeles din presă, domnul a început să vândă bilete pentru un spaţiu pentru care nu avea contract. Poate şi eu îmi doresc să joc fotbal în Arena Naţională, dar asta nu înseamnă că încep să vând bilete pentru un meci de acolo şi să mă plâng de discriminare când acest lucru nu este posibil“, a transmis Dominic Fritz.





Acest articol reprezintă o opinie.