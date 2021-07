Anca Dragu, anunț după ce desființarea SIIJ a primit undă verde de la europeni

„Comisia de la Veneția a dat undă verde desființării SIIJ și a reafirmat că superimunitățile acordate magistraților trebuie eliminate. CSM nu trebuie să devină un filtru pentru tragerea la răspundere penală a procurorilor sau a judecătorilor. După ședința de coaliție din această săptămână vom ști clar care este calendarul pentru organizarea unei sesiuni extraordinare a Senatului în vederea desființării SIIJ”, a transmis Anca Dragu, pe Facebook, luni seara. „USR PLUS a promis desființarea Secției Speciale și exact asta face! Justiția trebuie să fie independentă!”.

Comisia de la Veneția susține desființarea SIIJ în forma propusă de ministrul Justiției, Stelian Ion

Comisia de la Veneția susține desființarea Secției Speciale pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie în forma propusă de Stelian Ion, ministrul Justiției. Competențele de corupție trebuie să revină la DNA, iar amendamentele la Lege trebuie eliminate, au transmis, luni, și reprezentanții USR PLUS.

Orban, despre gestul lui Stelian Ion

Acum o săptămână, Ludovic Orban a dat exemplul SIIJ pentru a-i atrage atenția lui Florin Cîțu că întârzierea proiectelor vine din Guvern, nu din Parlament. Declarația lui Orban a venit după ce premierul a spus că va face reforme prin OUG, acuzând lentoarea din legislativ. El a menționat că Stelian Ion a sesizat Comisia de la Veneția fără să comunice acest lucru. "Nu poate nimeni să ne spună că noi întârziem adoptarea legii SIIJ.", a spus Orban pe 24 iunie.

”Nu știu despre ce lentoare e vorba.” a spus Ludovic Orban râzând. El a continuat: ”Vă dați seama că-n Parlament, pentru a trece orice proiect de lege, trebuie să existe o înțelegere în coaliție, pentru că altfel nu se poate realiza majoritatea. Vă dau doar un exemplu, pe legea SIIJ, unde lucrurile s-au întâmplat în felul următor: noi am convenit în coaliție o formă, pe care am și susținut-o, am adoptat-o la Camera Deputaților cu 170 de voturi, nu foarte simplu, destul de greu, după care ministrul Justiției, fără să ne comunice, a sesizat Comisia de la Veneția. Nu poate nimeni să ne spună că noi întârziem adoptarea legii SIIJ atât timp cât decizia la nivelul coaliției a fost, după acest demers de sesizare a Comisiei de la Veneția, s-a așteptat punctul de vedere, care am înțeles că va fi adoptat în plenul Comisiei de la Veneția, în jurul datei de 3 iulie.”