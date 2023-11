Adrian Năstase, ironic față de vizita președintelui Iohannis în Africa: Face lobby pentru intrarea României în Schengen

Adrian Năstase, premier al României între 2000 și 2004, a lăudat, într-un mod ironic, într-un mesaj transmis pe blogul personal, vizita pe care președintele Klaus Iohannis o face în Africa.

„Demers diplomatic remarcabil al lui Iohannis – lobby în Africa pentru intrarea României in Schengen”, scrie Adrian Năstase pe blogul personal.

„Unii răuvoitori ar putea spune că vizita in Kenya, Tanzania, Cabo Verde si Senegal, în acest ultim an de mandat, reprezintă o călătorie turistică, la fel ca cele din Asia sau America latină. Alții ar putea spune că în loc să stea la comanda CSAT în timp de război la granița noastră și cu zeci de ostatici in Gaza, Iohannis pleacă să facă safari în Africa.

Probabil însă că nu s-a înțeles foarte bine. Președintele României pleacă în acest turneu, sacrificându-și timpul liber, pentru a face lobby și pe continentul african pentru intrarea României în Spațiul Schengen. În decembrie, cum știți se poate lua, la Bruxelles, o decizie favorabilă țării noastre iar Iohannis desfășoară o activitate diplomatică subtilă – face lobby pentru noi în țările africane astfel încât acestea să facă presiuni asupra fostelor metropole pentru a da un vot pozitiv României. Ați înțeles, răuvoitorilor?”, a spus Năstase.

Preşedintele Klaus Iohannis va efectua, în perioada 14 - 23 noiembrie, o serie de vizite în Africa: vizite de stat în Republica Kenya, Republica Unită Tanzania şi Republica Cabo Verde şi vizită oficială în Republica Senegal.

