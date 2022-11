Aderarea României la Schengen. Bode: A venit o veste foarte bună de la Bruxelles

"România a găzduit pe parcursul a două zile conferința interministerială a forumului Strasbourg și am avut alături de noi miniștri, secretari de stat, ambasadori din nouă state membre UE și state din Balcanii de Vest, precum și din Republica Moldova si pentru prima data din Ucraina si Germania

Este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate afacerilor interne organizat în anul 2022 în Europa Centrală și de Est. În cadrul discuțiilor, am abordat mai cu seama subiectul agresiunii Federației Ruse în Ucraina din perspectiva consecințelor la adresa securității interne care decurg din această agresiune. Am apreciat în mod deosebit și vreau să le mulțumesc participanților care, fără excepție, și-au reafirmat suportul pentru o decizie pozitivă privind aderarea la Schengen a României, Bulgariei și Croației în decembrie 2022.

La finalul acestei conferințe interministeriale, așa cum am văzut cu toții, a venit o veste foarte bună de la Bruxelles. Comisia Europeană a reconfirmat, astăzi, că România continuă să îndeplinească acele condiții necesare pentru aplicarea integrală a acquis-ului Schengen și implementează în mod corespunzător acquis-ul Schengen", a spus Lucian Bode, la Antena 3.

"Colaborăm îndeaproape cu experții Comisiei Europene"

"Am avut două discuții foarte bune cu domnul Erik von Vanderberg, în ultima perioadă. Am avut un dialog aprofundat şi nu doar pe dosarul Schengen. Am discutat foarte mult şi pe provocările din domeniul migraţiei la nivel bilateral şi la nivel UE.

Revenind la dosarul Schengen, eu i-am comunicat domnului ministru disponibilitatea României de a furniza orice fel de informații relevante în vederea sprijinirii factorilor de decizie din Olanda, pentru luarea unei decizii favorabile României. În acest moment, colaborăm îndeaproape cu experții Comisiei Europene, cu experții din statele membre, nu doar din Olanda, pentru a pune la dispoziția acestora eventuale date suplimentare. Daţi-mi voie ca la acest moment să nu fac alte comentarii şi să dau alte detalii", a mai spus Bode.

"România este cu un pas mai aproape de Schengen! Comisia Europeană a confirmat astăzi că țara noastră și-a făcut temele și îndeplinește toate condițiile pentru aderarea la Schengen. Este o schimbare de paradigmă. Pentru prima dată, s-a auzit peste hotare mai mult vocea celor care susțin România, decât a celor care o denigrează în permanență făcând niște jocuri politice foarte mici. Toți responsabilii din statul român au înțeles importanța momentului și au acționat pe o singură voce", a scris Marcel Ciolacu, pe facebook.

"Am și o bucurie personală pentru că, în plan politic, am reușit ca-în Parlamentul European, grupul social-democraților europeni să fie singurul care a votat în unanimitate pentru aderarea României la spațiul Schengen. Sunt convins că familia noastră politică europeană va fi alături de noi până la capăt. Invit și reprezentanții altor partide politice să lase trăncăneala și să facă măcar în al 12-lea ceas ceva pentru țara lor. De exemplu, să își convingă colegii din familia politică din care fac parte să voteze pentru aderarea României la Schengen", a completat Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu.

