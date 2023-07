Viktor Orban îi ia peste picior pe Iohannis și Odobescu, după ce MAE i-a trimis recomandări pentru discurs. "Mă apucă frisoanele"

Viktor Orban a avut o întâlnire cu maghiarii din România la Universitatea de Vară "Tusvanos" din Băile Tuşnad și a ținut acolo un discurs. Președintele Ungariei a luat în derâdere autoritățile române, după ce MAE i-a trimis câteva recomandări pentru discursul său, în care erau menționate subiecte controversate abordate de obicei de ungari, pe care ar fi trebuit să le evite.

Astfel, Orban i-a luat peste picior inclusiv pe Klaus Iohannis, președintele României și pe Luminița Odobescu, ministrul de Externe.

"Avem nevoie de ortodoxia română, deci urăm bun venit publicului român care a sosit aici. În fiecare an cauzează niște dureri de cap, care ar trebui să fie subiectele de discuție pentru că știm de la bun început la ce ne vom gândi la final cu toții, dar întrebarea este cum ajungem acolo, iar anul acesta am primit un material ajutător pentru asta, pentru că Ministerul Afacerilor Externe din România, din câte am înțeles este aliat mai degrabă președinției, mi-a venit în ajutor și mi-a trimis un document despre ce nu am voie să vorbesc, despre ce am voie să vorbesc și cum, dar și despre ce trebuie să evit. Acesta este un document oficial de stat, vă fac cunoscut acest lucru.

"Mă apucă și frisoanele, deci voi evita să vorbesc despre acest lucru"

Ni se recomandă să nu vorbim despre lucruri care pot aduce atingere sensibilităților românești, după care le enumeră și anume:

1. Simboluri naționale. Bine, putem să convenim în asta, nu vorbesc despre asta, însă urez bun venit prietenilor care vin cu steagurile ungurești și secuiești.

2. Să nu vorbim despre drepturile colective ale minorităților. Bine, nici despre asta nu vorbesc, doar constat că acestea există și li se cuvin maghiarilor care trăiesc aici.

3. Scrie aici să nu vorbim despre unități teritoriale administrative românești inexistente, M-am gândit la ce se pot gândi. Eu cred că se referă la Ardeal și Ținutul Secuiesc, dar nu am susținut niciodată că acestea ar fi unități teritoriale românești.

4. Scrie aici că există subiecte despre care putem vorbi, dar să nu le punem în lumină proastă, cum ar fi de exemplu valorile occidentale. Dacă cineva se învârte în lumea politicii europene, așa cum e și treaba mea, valorile occidentale înseamnă migrație și război. Dragilor, nu trebuie să le punem în lumină proastă pentru că se pun ele singure în lumină proastă.

5. Și în final, mai există o perlă care trebuie evitată. Scrie să evităm discursurile xenofobe sau cu tentă xenofobă referitoare la migrație. (...) Mă apucă și frisoanele, deci voi evita să vorbesc despre acest lucru.

Orban, despre aderarea României la Schengen: Vă atragem atenția

În schimb, dacă am primit astfel de recomandări, ce oferim noi prietenilor români? În primul rând, dacă președintele României vine în Ungaria și ține un discurs, și noi îl tot invităm, atunci nu îi vom stabili ce poate spune și ce nu. Mai oferim fraților români să ia în considerare faptul că ambiția națională română cea mai mare și anume aderarea la Spațiu Shengen este susținută de partea maghiară și vă atragem atenția că începând din 1 iulie 2024, Ungaria va avea președinția Consiliul Europei și scopul prioritar este să obținem statul de stat membru Shengen al României.

Până atunci putem spune că România are un premier noi, să trăiască, la mulți ani, un nou premier, o nouă șansă, poate iese ceva bun de aici, ceva bun pentru amândoi. De când sunt prim-ministru el este al 9-lea sau al 10-lea coleg român, poate la douăzecea încercare ne iese", a spus Viktor Orban.

Alte subiecte abordate de Viktor Orban

Ulterior, Orban și-a continuat discursul, iată mai jos unele dintre principalele idei lansate de acesta:

- După al Doilea Război Mondial a fost un echilibru de forțe în lume. Pentru noi au fost primii 45 de ani când anglo-saxonii ne-au transferat la comuniștii sovietici (atunci nu erau atât de supărați pe sovietici ca astăzi) și ceilalți 33 de ani.

- "Lăsați China să doarmă. Când se trezește va zgudui lumea". Conform experienței mele, când omul ia decizii politice trebuie să ia trei planuri temporale. Aceste trei planuri sunt: timpul tactic, strategic și istoric. Dacă încadrarea este greșită atunci decizia îți poate aduce decizii neașteptate.

- Atunci când Angela Merkel s-a confruntat cu invazia de migranți a încadrat-o în timpul tactic și a spus că va rezolva problema. Astăzi este evident că problematica ținea de timpul strategic.

- SUA, în anii 70, atunci când a decis să elibereze China din izolarea sa, ca să poată rezolva situația cu rușii mai ușor. A încadrat problema în planul strategic, dar această problemă ținea de timpul istoric pentru că acum ne confruntăm cu o forță mult mai mare decât ne doream.

- Astăzi vorbim despre o reîntoarcere a unei civilizații de 5000 de ani și 1 miliard de oameni. China a devenit o forță de producție, depășește SUA, producție de mașini, comunicații, medicamente etc. Ei sunt cei mai puternici din lume pe ceea ce înseamnă producție.

- Cu cât ai PIB-ul mai mare cu atât ai o influență mai mare. Dominanța SUA se restrânge în continuu.

- Cei mari ar trebui să accepte că există două planete-soare pe cer. Părțile opuse ar trebui să se recunoască ca părți egale, indiferent de forțele actuale.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News