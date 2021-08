Victor Negrescu, propuneri la Bruxelles pentru viitorul educației din România. Proiectul poate fi votat aici

„Educația trebuie să devină o adevărată prioritate la nivel european. Circa 1 milion de copii din România nu au avut acces la educație în timpul pandemiei, iar decalajele existente la nivel european fac ca nivelul și calitatea educației și formării continue să aibă de suferit”, a transmis Negrescu, pe pagina sa de Instagram.



„În contextul Conferinței privind Viitorul Europei, din a cărei plenară fac parte, am propus Planul European pentru Educație. Un plus de minim 3 miliarde de euro pe an investiți direct în infrastructura educațională și îmbunătățirea accesibilității, conectivității și calității educației și învățării pe tot parcursul vieții în întreaga Uniune Europeană”, a adăugat europarlamentarul PSD.



„Votați, susțineți și promovați propunerea mea pentru sprijinirea educației și formării continue de la nivel european: https://bit.ly/EuropeanPlanForEducation”, conchide el.

Europarlamentarul Victor Negrescu a vorbit despre o politică nouă la PSD, într-un intervu exclusiv pentru DC NEWS

„Cred că politicienii trebuie să schimbe modul în care abordează lucrurile, să fie mai deschiși, să fie mult mai transparenți în modul în care comunică, și să fie mai transparenți cu ceea ce vor să facă. Doar așa va crește încrederea. De fapt, atunci când scade încrederea în politică, scade încrederea în democrație, în Parlament, la finalul zilei cei care câștigă sunt cei care au o perspectivă anti-democratică, fie că vorbim despre partide sau persoane”, a spus Victor Negrescu în cadrul unui interviu acordat DCNewsTV.

„Social-democrații au în fibra lor și dimensiunea socială și acest element democratic. De aceea ne-am opus în trecut la abuzuri, de aceea am vrut tot timpul ca lucrurile să fie cât mai clar prezentate, de aceea nu ne-a plăcut radicalismul unor partide de nouă generație. Noi ținem la această componentă democratică. Și noi trebuie să schimbăm modul în care facem politică, cel puțin în ultima perioadă, la nivelul PSD, vedem acest tip de schimbare. Trebuie să accelerăm acest proces”, a subliniat acesta.

Comunitatea nu trebuie divizată

„Este important să nu mai divizăm. Tineri vs. bătrâni, urban vs. rural. Aici e rolul nostru: să combatem idei preconcepute care merg într-o direcție greșită. Văzând modul în care se guvernează, s-au dovedit a fi false. Tot ce s-a vândut până acum în spațiul public este fals, de la această componentă că tinerii sunt într-o zonă sau alta, până la componenta că, iată, dreapta are relații mai bune la Bruxelles. Dacă aveau relații mai bune, PNRR era aprobat”, a subliniat Victor Negrescu.

„Dacă erau atât de puternici la Bruxelles, România nu era penalizată în ultimul raport pe zona de justiție. Dacă tot ziceau că sunt foarte buni, de ce au fost criticați?!”, a adăugat acesta.