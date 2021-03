Vicepreşedinte CJ Tulcea, DEMISIE la doar două săptămâni după ce a fost ales

„După două săptămâni petrecute ca vicepreședinte de CJ mă văd nevoit a-mi anunța demisia din motive personale. Gestul de a demisiona din funcția de vicepreședinte al CJ este unul profund corect și vine să răspundă prevederilor legale în materia incompatibilităților. În momentul acceptării candidaturii am apreciat că ieșirea mea din acționariatul societăților comerciale era perfect realizabilă și am început demersurile. Dificultatea a apărut când am vrut să-mi lămuresc situația juridică cu PFA-ul pe care/l dețin și pe care am un contract cu fonduri europene aflat în perioada de monitorizare. Astfel, singurele variante erau de ,,radiere” sau ,,suspendare” a PFA-ului, dar ambele situații ar fi avut repercusiuni asupra situației juridice a contractului.

Dispozițiile art 87, lit. g din Legea 161/2003 prevăd că vicepreședintele nu poate fi ,,comerciant persoană fizică””, or imposibilitatea ieșiri dintr-un PFA, așa cum se poate în cazul societăților comerciale, m-a determinat să recurg la gestul demisiei.

Consider că actuala legislație îngrădește dreptul unui ales local de a-și duce la îndeplinire mandatul primit şi ar trebui modificată.

Nu este corect ca având un PFA trebuie să renunți la mandatul de vicepreședinte , iar ca președinte de CJ să poți fi acționar în ,,n” societăți comerciale.

Le mulțumesc colegilor liberali pentru încrederea de a mă fi desemnat vicepreședinte, și tocmai această încredere este un argument în plus că trebuie respectată legislația”, a transmis acesta, potrivit tulceanoastra.ro.