Valeriia Voitko, concurentă la "Românii au talent": Când am plecat de acasă, era Ucraina. Când m-am întors, era Rusia

Valeriia Voitko are 32 ani și a venit la "Românii au Talent" cu un număr spectaculos de vioară. Concurenta cântă la vioară de când avea 6 ani, iar acum este profesoară de vioară în Constanța.

"Mă numesc Valeriia Voitko și sunt originară din Ucraina, Crimeea. E puțin complicat de unde vin pentru că atunci când am plecat din casă era Ucraina și când am vrut să mă duc acasă înapoi s-a făcut Rusia. De șase ani stau în Constanța că m-am căsătorit cu cel mai frumos tătar din sud-estul Europei. Aici mi-am găsit jumătatea sufletului meu. M-am mutat în România și îmi place pentru că Constanța seamănă cu Crimeea. Când stau pe plaja Mării Negre mă gândesc că înot până acasă. În Crimeea au rămas mama și rudele mele. Mama nu a fost în România niciodată pentru că asta e situația și eu de șase ani stau aici. Mă emoționez pentru că îmi e dor. Am emoții când vorbesc despre Crimeea. Vreau să mă duc acasă când vreau eu. Când politicienii fac politică, lumea suferă”, a spus tânăra, la "Românii au talent".

"Senzaţional! Mi-a plăcut mult de tot", a spus Bobonete.

"Ce poţi să zici? Este atât de frumos tot ce auzi şi tot ce vezi... Doar să aplauzi", a spus Andra.

"Mă gândesc uneori ca niciodată nu știi unde te duce viaţa şi, ascultând periplul ăsta pe care l-ai avut tu, cred că fără să dau o importanţă mai mare decât este cazul acestei scene, cred că drumul ăsta a fost ca să te aducă aici", a spus Dragoș Bucur.

Valeriia Voitko a mers mai departe cu patru de DA.

Iată momentul concurentei Valeriia Voitko la "Românii au talent":

