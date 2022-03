Marina, concurentă la "Românii au talent", părăsită de mamă la 9 ani din cauza tatălui bolnav: A plecat la acel bărbat pentru că avea mai mulţi bani şi era mai tânăr

Marina Tofoleanu are 12 ani și vine din Galați. Tatăl ei a murit în urmă cu 2 ani, iar mama a părăsit-o, fiind crescută, în prezent, de mătușa ei. Copila și-a întrebat mama de ce a părăsit-o, însă aceasta a evitat să-i dea un răspuns. Marina n-a mai vorbit deloc cu femeia.

"Nu ţinem legătura fiindcă ea, când eram eu mai mică, ne-a părăsit. În acea perioadă, tatăl meu era la pat şi nu mai putea face mai nimic. După ce mama a plecat, a trebuit să am eu grijă de tata, fratele meu ducându-se să câştige bani pentru mâncare, pentru că nu stăteam foarte bine cu banii. M-am descurcat cum am putut. Am încercat să am grijă de el, să nu îl neglijez, dar mai mult de atât nu am putut face, fiindcă la vârsta de 9 ani nu puteam avea foarte mare grijă de el. A pierit sub ochii mei.

"Când a murit tata, nu ne-a sunat să ne întrebe dacă ne este bine"

Mama şi-a găsit pe altcineva. Domnul stătea vizavi de noi, stătea la el. Consider că a plecat la acel bărbat pentru că avea mai mulţi bani şi era mai tânăr. Ne-am mai văzut de câteva ori, după decesul tatălui. Când a murit tata, nu ne-a sunat să ne întrebe dacă ne este bine, dacă ne este rău. Nu ne-a zis nici condoleanţe, nu a venit la înmormântare. Cred că în momentele alea nu s-a gândit cât de mult rău poate să ne facă nouă şi cred că nici în momentul ăsta nu se gândeşte, dar a fost alegerea ei să plece. Poate a crezut că pentru ea e mai bine aşa decât să fie alături de noi şi să ne iubească.

După ce a murit tatăl meu, am fost luată în creştere de o mătuşă şi locuiesc la ea de trei ani. Lângă ea simt că am tot ce îmi trebuie, simt că este şi mama şi tata în acelaşi timp. Mi-a oferit un cămin şi un loc în care mă simt în siguranţă", a spus Marina, la "Românii au talent".

Fata a interpretat o melodie sensibilă și a mers mai departe.

