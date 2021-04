Ungureanu, după ce a discutat cu Barna despre semnătura lui Cîțu: Am aflat adevărul. El nu mă minte. Nu este un fals!

"Am avut o discuţie cu domnul Barna, apropo de celebrul document, pentru că am vrut să ştiu care este adevărul despre acea semnătură, dacă este falsă sau nu. Am aflat adevărul de la domnul Barna şi ştiu că el nu mă minte şi nu o să vă mint nici eu pe dumneavoastră. Acea semnătură este pe o copie a plicului care a fost lăsat la cabinetul premierului. Documentul din interior ar fi trebuit să fie înregistrat la registratură.

Ce aţi văzut dumneavoastră este o copie a plicului care a fost preluat de către o secretară. Eu vă spun ceea ce spune un om în care eu cred și nu m-ar minți. Documentul acela care vine de la doamna Moldovan ar fi trebuit înregistrat la registratură şi cineva din Ministerul Sănătăţii, în loc să înregistreze acel document din interior, a lăsat doar acest plic care a fost înmânat secretarei. Am lămurit. Nu este un fals!", a spus Emanuel Ungureanu, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

Premierul Florin Cîţu a declarat, astăzi, că nu şi-a pus semnătura pe vreun document transmis de la Ministerul Sănătăţii privind raportările referitoare la pandemia de COVID, subliniind că ceea ce a apărut în presă nu este un document, "ci o coală de hârtie".