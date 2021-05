Traian Băsescu critică PNRR: Guvernul României nu a înțeles. Noi am scris o poveste în loc să scriem proiecte

VEZI ȘI: Ghinea, despre banii din PNRR pentru Educație: Calmați-vă, sunt 12%!

"Guvernul României nu a înțeles care este esența acestui program. Esența acestui program era: digitalizare, reducerea emisiilor de carbon, educație, dar toți acești trei piloni trebuiau să treacă prin investiții. Noi ne-am dus și am spus că vrem să refacem irigațiile. Foarte bine, dar nu am pus stațiile de pompare să primească energie de la eoliană sau energie electrică de la baterii solare. Am spus că vrem autostrăzi neglijând faptul că pentru reducerea poluării investițiile trebuie făcute în calea ferată, dar și autostrăzile, nu am pus în parcări prize pentru mașinile electrice, ce să vă spun, nu au înțeles esența. Proiectele trebuiau să fie proiecte care în proporție de 70% să intre la finanțare până la sfârșitul anului 2022 și 100% până la sfârșitul anului 2023, ori noi am scris o poveste în loc să scriem proiecte.", a declarat Traian Băsescu la RealitateaPlus.

Reamintim că documentul PNRR propus de România a fost dur criticat de Comisia Europeană. Bani pentru irigații nu vor fi, iar crearea de autostrăzi nu corespunde obiectivelor acestui proiect. Mai mult. și pentru educație vor fi alocați mult mai puțini bani decât era prevăzut inițial. Totuși, ministrul Cristian Ghinea s-a apărat prin faptul că varianta prezentată în fața oficialilor europeni nu este cea finală, iar eventualele critici sau observații din partea Comisiei Europene sunt normale în această etapă.

