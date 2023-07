Șefii de la stat, remunerați și pentru posturile neocupate din subordine. Simona Oprescu, ministrul Muncii, lămuriri

Premierul Marcel Ciolacu și-ar dori să renunțe la 200.000 de posturi din sistemul bugetar. Prin aceasta reducere, s-ar obţine 10 miliarde de lei la buget, însă aceste posturi practic nu există, dar se încasează banii pentru ele. Ministrul Muncii, Simona Oprescu, a adus mai multe lămuriri.

"Ne dorim un sistem bugetar mai suplu şi mai eficient. Care este explicaţia? Vor fi economii atât prin cheltuieli directe, cât şi indirecte. Prin cheltuieli directe - aceste posturi, dispărând din organigramele instituțiilor, practic şi în cazul celor unde se mai puteau face angajări, aceste angajări nu vor exista. Acele posturi vor fi posturi care nu vor mai crea cheltuieli bugetare. Cheltuielile indirecte.. gândiţi-vă la faptul că existau şefi de birouri, şefi de servicii, directori în instituţiile publice care, în mod automat, primeau o remuneraţie mai mare. Atunci, ceea ce ne dorim este un aparat bugetar mai suplu şi mai eficient, astfel încât să existe undeva echilibru între ceea ce produc cei din mediul privat şi cheltuielile publice", a spus Simona Oprescu, la Digi 24.

"Se ţine cont de numărul de posturi din organigramă, nu de cele ocupate"

"Banii pe cheltuieli indirecte sunt cheltuiţi şi acum. Avem o organigramă cu şapte persoane care ne permit să avem un şef de birou. Da? Ei, bine, poate că acela are cinci locuri ocupate, poate că are trei locuri. Asta înseamnă că primeşte o remuneraţie mai mare datorită faptului că acesta conduce o structură internă.... La stat, pentru structurile interne pe care le are o instituţie, se consideră că poţi să ai o funcţie de conducere având un număr de posturi în organigramă. Atunci, se ţine cont de numărul de posturi din organigramă, nu de numărul de posturi ocupate în organigramă", a mai spus ministrul Muncii.



Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News