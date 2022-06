Scapă de riduri cu ajutorul uleiului de argan, un elixir de sănătate pentru piele

Ridurile sunt cauzate de pierderea elasticității și hidratării pielii, o consecință naturală a trecerii timpului. În special, ridurile de expresie sunt mai evidente pe față. Vorbim despre ridurile din jurul ochilor și cele de pe frunte. Acestea apar odată cu pierderea a tonusului și elasticității țesuturilor.



Cu toate acestea, pentru prevenirea sau reducerea ridurilor, un ajutor important este oferit de natură, cu acele remedii care ajuta pielea să-și recapete elasticitatea, tonusul și hidratarea.

Elimină petele galbene de pe obiectele sanitare: zece picături din acest produs sunt suficiente



Uleiul de argan este un elixir de frumusețe pentru piele datorită proprietăților sale anti-îmbătrânire recunoscute. Este un ulei cu consistență medie, bogat în acizi omega 3, omega 6 și vitamine. Acest remediu natural stimulează hrănirea celulelor, acționează ca un hidratant și întârzie procesul de îmbătrânire a pielii. Prin utilizarea sa constantă vei îmbunătăți elasticitatea pielii și vei reduce ridurile. Puteți folosi ulei de argan în fiecare zi pe față și pe corp ca soluție hidratantă sau îl puteți adăuga la măștile sau cremele cosmetice.

Deodorant natural, făcut în casă. Descoperă două rețete rapide și ușoare





Untul de shea este o substanță naturală excepțională, bogată în acizi grași și vitamine, capabile să acționeze asupra pielii ca un nutrient puternic. Ingredientele sale active pătrund în cele mai adânci straturi ale tenului, redând elasticitatea și tonusul.

Puteți folosi unt de shea pur pe piele sau pentru a face măști de față. De asemenea, poate fi topit la bain-marie, împreună cu ulei de jojoba și migdale pentru a crea un produs unic și foarte bogat în nutrienți. Produsul poate fi aplicat pe ten și pe corp in fiecare zi. Acest tratament ajută la prevenirea apariție ridurilor.

Ser cu vitamina C este unul dintre cele mai bune produse pentru reducerea ridurilor. Este un produs, conceput special pentru pielea obosită, fiind bogat în vitamina C, care este un puternic antioxidant și regenerator pentru piele. Serul pe bază de vitamina C este folosit mai ales pe față, gât și decolteu, care sunt zonele cele mai predispuse la îmbătrânire.

Acest ser poate fi aplicat o dată sau de două ori pe zi înaintea cremei de zi sau de noapte. Cnd îl aplicați, masați zona pentru a facilita absorbția și a reactiva circulația sângelui.

BONUS. Scapă de mătreață cu o rețetă naturală și ieftină: un scrub exfoliant, făcut în casă, îți este de ajutor

Spune-i adio mătreții cu o rețetă naturală, accesibilă tuturor, simplă și ieftină. Aflați cu putem combate această problemă inestetică.

Mătreața este, fără îndoială, o problemă enervantă cu care se confruntă multe persoane. Problema este strâns legată de un tip de dermatită care afectează scalpul. Să aflăm deci cum putem ține sub control problema și care este rețeta naturală care ne scapă de mătreață.

Prezența mătreții necesită întotdeauna un control al medicului dermatolog care va evalua tipul și cauza, apoi va prescrie produse care o vor elimina. Măreața ar putea fi provocată și de o anume intoleranță alimentară, pe care o poate stabili doar medicul.

Amestecă suc de lămâie cu două linguri de miere și aplică pe față: punctele negre vor dispărea fără urmă

În general mătreața poate fi de diferite tipuri: grasă și uscată, fiind cauzată, în majoritatea cazurilor, de dermatită. Pielea scalpului tinde să se decojească foarte repede, iar solzii de mătreață sunt de fapt doar reziduurile de piele moartă.

Mătreața uscată se prezintă în cazuri de deshidratare a scalpului, deoarece pielea tinde să se decojească. În acest caz, fenomenul este însoțit de o mâncărime pielii scalpului.

Curăță dinții cu o coajă de banană: vor fi albi și strălucitori. La ce mai putem utiliza coaja acestui fruct delicios

Mătreața uleioasă este cauzată, în cele mai multe cazuri, de dermatita seboreică. Scalpul, în acest caz, are solzi grași care cad, iar părul arată uleios.

Dermatita de contact și psoriazisul pot provoca apariția mătreții, iar soluția este tratamentul scalpului.

Sfaturi pentru a ține mătreața sub control

Cei care suferă de mătreață pot avea nevoie și de un șampon zilnic care curăță scalpul, îl hidratează și îl împrospătează. Șamponul trebuie să conțină nu doar substanțe pentru curățare, ci și pentru tratarea epidermei. De asemenea, puteți folosi loțiuni sau uleiuri esențiale.



Nu mai arunca cremele de față expirate. Iată ce poți face cu ele

Mătreața poate fi contracarată cu ajutorul remedii naturale, care pot trata scalpul. Să aflăm cum să pregătim un scrub exfoliant pentru a contracara problema mătreții cu ingrediente naturale și foarte ieftine.

Ai părul fin și fragil? Îi poți reda puterea și volumul cu două măști, făcute în bucătărie

Pentru prepararea acestui scburb aveți nevoie de: zahăr brun, ulei de cocos și ulei esențial de lavandă. Amestecă toate ingredientele și apică masca scalp, masând ușor. Lasă-o să acționeze circa 20 de minute, apoi spală-te pe cap cu un șampon anti-mătreață. Clătește din abundență.

Acest tratament poate fi folosit o dată sau de două ori pe săptămână.











Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News