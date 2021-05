"În agricultură este inadmisibil să întrerupi programele. Toate programele lansate de PSD în 2016-2017 au fost pe 8 ani de zile, ca să prindă obligatoriu un ciclu de politică agricolă comună. Erau 29 de programe. Azi, din nefericire, unele nu mai sunt", a declarat Petre Daea la DC NEWS, în emisiunea ”Ce se întâmplă?” a lui Răzvan Dumitrescu.

48 de şantiere pentru irigaţii, oprite. "S-au retezat sursele de finanţare"

Privind irigaţiile, Petre Daea spune că multe proiecte au fost oprite, deşi erau deja începute şi că România a rămas doar cu cele făcute.

"Nu îmi face plăcere să îl critic pe ministrul Agriculturii, doar îi fac observaţii, ca om mai în vârstă şi cu experienţă în acest domeniu. În data de 4 ianuarie 2017, după ce am depus jurământul, la orele 23:00, m-am dus în Giurgiu să văd una dintre cele mai mari pompe din România, pentru a da semnalul că pentru noi acesta este obiectivul numărul 1 investiţional.

Sunt 48 de şantiere unde s-a oprit lucrul. În parte s-au retezat sursele de finanţare!", a mai spus Petre Daea.

"Trei motive pentru care nu trebuiau oprite"

"Aceste şantiere nu trebuiau oprite din trei motive. În primul rând, pentru că e lege. În al doilea rând, sunt banii alocaţi. Bugetarea era alocată, 1 miliard de euro pentru acest program. În al treilea rând, este inadmisibil să opreşti lucrări hidro-ameliorative. Când opreşti azi o lucrare de acest gen, mâine s-a degradat. În condiţiile în care pe canalele de irigare din România nu introduci apă, vegetaţia se instalează într-un an, nici nu mai recunoşti canalul", a mai continuat ministrul.

"România, locul 1 la cereale dacă s-ar iriga"

"(...) Acum e un alt pericol formidabil. Am spus-o de când am intrat în ministerul Agriculturii şi la fiecare şedinţă am făcut stenogramă. Este o competiţie formidabilă la nivelul UE. Dacă am face sistemul de irigaţii pe care îl avem, putem iriga şi întreţine cantitatea de apă la nivelul solului pentru un milion de hectare de porumb. Ştiţi ce înseamnă asta? 16 milioane de tone producţie. Asta ar însemna că România nu va putea fi dată niciodată jos de pe podiumul producţiei de cereale. Indiferent de vreme!", a concluzionat Petre Daea.