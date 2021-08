Claudiu Octavian Ceti, președintele Consiliului de Administrație al companiilor municipale din Sector 5, a prezentat companiile legal constituite, așa cum spune acesta, și a vorbit despre investițiile în infrastructura locală, dar și cum funcționează Sectorul 5 față de alte sectoare.

”Mă bucur că se simt schimbările, la nivelul cetățenilor, iar schimbarea nu este întâmplătoare. Schimbările vin din dispoziția actualului primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone și modului de reorganizare a companiilor municipale și totodată a primăriei Sectorului 5. Trebuie să realizăm că contractele de delegare, cum au fost ele numite, au fost create pentru a beneficia în mod direct de aceste contracte de delegare. Discutăm aici în primul rând de salubrizare în Sectorul 5 și nu mă refer doar la colectarea deșeurilor, deszăpezire, etc, pe raza sectorului ci mă refer și la compania pentru infrastructură, care se ocupă de tot ce înseamnă parte de plombări, parcări și mici lucrări de întreținere a drumurilor, iar vechea companie a municipalității, care a fost resuscitată, ca să spunem așa, iar cu actualul bord de conducere a revenit la normal, pentru că era o companie cu foarte multe găuri negre, a reușit să refacă parcuri, zone verzi, etc. Acum se lucrează integrat. Cele mai mari investiții din acest an, intervenții făcute la comanda din partea conducerii primăriei Sectorului 5, au venit în zonele unde nu s-a intrat chiar așa în profunzimea sectorului. Toată lumea poate a văzut bulevardele, care nu sunt ale noastre. Toată lumea poate a văzut zonele circulate. Acum s-a intrat în profunzimea sectorului, în foarte multe cartiere. Când se intră efectiv pe o anumită zonă pentru a se lucra, nu se intră doar pe asfaltat, ci se intră concomitent, integrat, cu toate companiile, pentru a da o altă opțiune pentru creșterea calității vieții în Sectorul 5. Vom face un apel către primăria generală și către primarul general al Municipiului București pentru a finaliza procesul de predare în Sectorul 5 a străzilor și a spațiilor verzi. De ce? Pentru că avem mare nevoie ca aceste spații verzi să fie la același nivel, nu o pârloagă. Noi suntem dispuși să facem dispoziții prin planul de investiții recomandat de către primarul Sectorului 5 pentru spații verzi și pentru modernizarea infrastructurii Sectorului 5”, a declarat Claudiu Octavian Ceti, președinte C.A. al companiilor municipale Sector 5, la DCNews și DCNewsTV.

VEZI MAI MULTE ÎN VIDEO: