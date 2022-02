Sacoşa de rafie din studenţie, emblematică pentru români, e din ce în ce mai căutată de străini nu pentru cărat cartofii ci... ca accesoriu extravagant

Cine nu cunoaşte acele sacoşe de rafie unele roşii, altele albastre, care încă mai apar în peisaj prin haltele şi gările din ţară, mai cu seamă în jurul datei de 1 octombrie sau în sesiuni când tinerii revin la facultate? Cu pungile astea ne-am făcut oameni mari, din pungile de rafie am mâncat toată studenţia şi tot în ele am trimis părinţilor acasă delicatese din străinătate de sărbători cu mult înainte să apară trolerele inteligente cu bluetooth, din fibră de carbon. Cu ele am mers şi mai mergem încă la piaţă şi tot în ele mai cărăm vara pepeni sau murături pentru toamnă pentru că, ghici ce, sunt rezistente, nu se rup şi nu rişti să rămâi cu varza sau ardeii în drum. A ajuns, pe bună dreptate, brand naţional. Şi parcă ne şi place când într-o mare de bagaje lucioase, din lac sau din imitaţie animal print, zărim câte-o sacoşă "românească" de rafie pe banda din aeroport ori pe grilajele din tren. Ne saltă inima de bucurie să ştim că în compartiment cu noi e unul "de-al nostru", poate de pe la ţară ori din vreun orăşel mai mic.

Traista noastră de rafie trendy pentru francezi şi americani

În afară însă, sacoşa de rafie are o cu totul altă însemnătate. Străinii nu o folosesc să-şi care cumpărăturile sau zarzavaturile ci...cărţile de studiu, trusele de machiaj, instrumentele muzicale sau chiar bischonii. Până şi marile case de modă s-au inspirat de la noi. Cu ani în urmă, Balenciaga a scos la vânzare o geantă care costa aproape 1.600 de euro şi care semăna izbitor cu o sacoşă de rafie. Accesoriul pe care orice român îl are în casî este transformat într-o poşetă pe care vedetele o poartă fără nicio ruşine. Marc Jacobs a reinventat sacoşa din rafie, care a devenit un fenomen viral pe internet. Cu ani în urmă a ajuns şi pe podiumul prezentărilor de modă. Materialul din rafie cu imprimeu în dungi a fost utilizat de casa de modă Celine, care a făcut mantouri şi ţinute complete purtate cu fală de manechine. Şi Louis Vuitton a scos pe piaţa modei poşete cu imprimeul sacoşei de rafier iar multe vedete au ales să o poarte în public la ţinute lejere.

Pasiunea românului - punga cu pungi

Vă vine să credeţi sau nu, există chiar şi un sondaj care arată că 20% dintre români trăiesc cu mai puţin de 5 pungi în punga cu pungi. În România, oamenii sunt destul de ataşaţi de lucruri, mai ales că în perioada comunismului au fost privaţi de proprietate. Şi, da, suntem ataşaţi inclusiv de pungile din plastic. Ne gândim că ne mai trebuie, că le putem utiliza pe post de saci de gunoi ori ne vor folosi la transportat lucruri când ne vom muta la casă nouă. Ne va mai lua mulţi ani până ne vom descotorosi de acest obicei, în definitiv, inutil, toxic şi deranjant pentru spaţiul din casă. Din pungile de plastic utilizate la nivel mondial, doar 1% se reciclează. O pungă de plastic, a cărei materie primă este petrolul, necesită până la 1000 de ani pentru a se descompune.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News