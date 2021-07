Roșia Montană, în UNESCO. Ponta: Nu ne trebuie nouă că nu suntem niște “pârliți”. Cu adevărat “o victorie istorică”

"Ok - am inteles! USR PLUS au obtinut o “victorie pentru istorie” - Nici macar Romania nu va mai putea sa isi exploateze resursele naturale.

Cu adevarat “o victorie istorica”. De fapt nici nu vrem bani din redevente, impozite, taxe, investitii, salarii …. Nu ne trebuie noua ca nu suntem noi niste “parliti” cum sunt China, Rusia, Australia, SUA si Canada (am pus doar primele 5 tari din topul exploatarii aurului)!



Acum sper ca USR PLUS sa castige si procesul international de la Washington (asa au spus)!



Si daca, cumva, Doamne Fereste, prin absurd, din vina “pesedistilor” si a “coruptiei”, se pierde procesul - sunt convins ca banii datorati de Romania vor fi platiti direct din salariul lor de Domnii Ciolos, Barna, Gotiu & Co (ca doar nu ii dau tot de la romani)!



O “victorie pentru istorie” - la fel ca “victoria din 23 August a Revolutiei sociale si nationale, antifasciste si antiimperialiste”", a scris Victor Ponta pe Instagram.

Iohannis și Cîțu, reacții după ce Roșia Montană a fost înscrisă în UNESCO. România riscă să plătească despăgubiri de miliarde de dolari

Roșia Montană a fost înscrisă în Patrimoniul UNESCO. După această decizie, România riscă să plătească despăgubiri de miliarde de dolari. Președintele Iohannis a transmis un mesaj de ultimă oră pe marginea acestui subiect. În urmă cu scurt timp, și premierul Florin Cîțu a reacționat.

Primarul localității Roșia Montană, Eugen Furdui, a spus, într-o intervenție telefonică la Digi 24, faptul că decizia nu avantajează nici comunitatea locală, nici România. Acesta susține că cel mai mare zăcământ de aur și argint a Europei este blocat pe termen mediu. 'O mare parte din comunitate nu și-a dorit acest lucru', a mai adăugat primarul.

România riscă să plătească despăgubiri de miliarde de dolari companiei Gabriel Resources. În acest moment, pe rolul Centrului Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile de pe lângă Banca Mondială (ICSID) de la Washington există un proces de arbitraj în care compania minieră cere statului român despăgubiri de peste 4 miliarde de dolari pentru blocarea investiției, care ar fi trebuit să fie la momentul respectiv „cea mai mare exploatare a aurului din Europa”. O soluție în litigiul de la Washington este așteptată în 2022.

Președintele Klaus Iohannis a oferit prima reacție, după ce Roșia Montană a fost înscrisă în Patrimoniul UNESCO.

'Salut includerea peisajului cultural minier de la Roșia Montană în patrimoniul umanității! Prin eforturi conjugate ale autorităților și specialiștilor, Roșia Montană trebuie să devină un model de punere în valoare a patrimoniului prin dezvoltarea durabilă a zonei.', a scris Klaus Iohannis, pe pagina sa de Facebook.

'Comitetul Patrimoniului Mondial al UNESCO a decis astăzi că peisajul cultural minier Roşia Montană a fost înscris în Lista Patrimoniului Mondial al UNESCO!', a scris Florin Cîțu.

USR PLUS spune că este o șansă uriașă

USR PLUS susţine că includerea sitului Roşia Montană în Patrimoniul Mondial UNESCO, decizie luată marţi, reprezintă 'o şansă uriaşă' pentru comunitatea locală, pentru dezvoltarea şi conservarea patrimoniului. 'Zi istorică pentru istoria românilor! Roşia Montană a fost inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO. Este victoria tuturor celor care, prin implicarea lor civică, au salvat una din cele mai de preţ comori ale istoriei vechi a românilor. Prin decizia de astăzi, comunitatea locală primeşte o şansă uriaşă pentru dezvoltarea şi - în acelaşi timp - conservarea patrimoniului. Acum va fi mult mai uşor de accesat finanţări pentru protejarea patrimoniului şi investiţii în activităţi economice, care să pună în valoare galeriile romane şi peisajul minier al localităţii', precizează USR PLUS, într-o postare pe pagina de Facebook a formaţiunii.

USR PLUS arată că, potrivit experţilor, care fac recomandările pentru înscrierea monumentelor pe lista Patrimoniului Mondial, Peisajul Cultural Minier Roşia Montană reprezintă 'cel mai semnificativ, extins şi divers din lume, datând din perioada ocupaţiei romane a Daciei (106 - 127 î.Hr.)'. În plus, conţine 'cel mai reprezentativ exemplu de minerit subteran aurifer din lume'. 'Acum, toate aceste lucruri sunt recunoscute şi protejate la nivel mondial', subliniază formaţiunea politică. Comitetul Patrimoniului Cultural UNESCO a decis, marţi, înscrierea sitului Roşia Montană în Patrimoniul Cultural Imaterial al Umanităţii.

