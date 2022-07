Petre Daea, despre cel mai mare rău pentru agricultură. ”Am pierdut-o. Ce făceai ieri cu un leu, azi faci cu patru”

Noul ministru al Agriculturii, Petre Daea, a vorbit despre cât de gravă este situația în domeniu. Imediat după depunerea jurământului el a plecat la țară.

”Un agronom simte câmpul înainte de a-l vedea, motiv pentru care după depunerea jurământului, când s-a împlinit formal şi legal, conform Constituţiei, misiunea mea, am plecat în ţară, pornind de pe drumul acesta al cunoaşterii, având în portofoliul meu o parte din informaţiile pe care le-am primit de la colegi. Ştiind unde precipitaţiile au fost mai sărace şi evident, mă aşteptam că acolo culturile sunt suferinde, de aceea am plecat pe - spuneam - acest drum care a însemnat Călăraşiul, apoi Brăila, după aceea, Galaţi, Vrancea, Vaslui, Iaşi, Botoşani, Neamţ, Bacău şi Buzău. Plecarea a fost vineri după-amiază şi am venit la loc, adică în Bucureşti, duminică noaptea sau luni dimineaţa, la orele 2:00. Acest drum al interesului mi-a scos în faţă o serie întreagă de secvenţe pe care, sigur, fermierii le ştiu, iar dumneavoastră, prin acest culoar de comunicare publică, puneţi Ministrul Agriculturii să informeze ţara. Şi o fac cu multă plăcere, cu mult interes şi, în acelaşi timp, cu multă îngrijorare. Spun cu multă îngrijorare, pentru că am putut vedea în aceste zone şi situaţii care nu trebuiau să apară, să le avem la această dată şi aţi început dumneavoastră cu sistemul de irigaţii, unde, în acest perimetru al ţării, sistemele de irigaţii puteau fi valide şi puteau fi operaţionale dacă în perioada 2020 şi 2021 se făcea ce trebuia.

Cu alte cuvinte, se făcea ceea ce legea, prin vocea ei, instituia obligativitatea realizării Planului Naţional de Irigaţii, lege care a fost aprobată de Parlamentul României în unanimitate şi care stabilea, pe de o parte, etapele de realizare, pe de altă parte, şi sumele bugetare care trebuiesc acordate şi, har Domnului, în fila de bugete au fost prevăzute aceste sume. Din nefericire, cadenţa realizărilor nu a fost cea normală şi, evident, în aşteptarea noastră şi mai ales în interesul fermierilor, nu ne-am putut întâlni cu un confort hidric, datorită faptului că natura, anul acesta, a fost mai săracă, mai puţin prietenoasă cu fermierii şi în general cu România.” a spus Petre Daea, într-un interviu pentru Radio România Actualități, conform Rador.

”Ce făceai ieri cu un leu, astăzi faci cu patru lei”

Printre proiectele pe care le are pentru a sprijini fermierii, Petre Daea a enumerat ”punerea în acţiune şi în activitatea zilnică şi executarea etapă cu etapă a sistemului de irigaţie şi toate celelalte programe pe care le-a început ministrul şi colegul meu Adrian Chesnoiu. Sunt acum în postura de a continua aceste programe, pentru că eu am spus-o de fiecare dată şi trebuie să se reţină pentru totdeauna, cel mai mare rău al agriculturii este atunci când se întrerup programele, ori aceasta nu este posibil, mai ales în agricultură efectul întreruperii este devastator şi uite că vă dau concret, pentru că am pus în spaţiul public această discuţie cu sistemul de irigaţii. Acum, întârzierea de doi ani de zile nu poate fi recuperată în următorii doi ani de zile, pentru că ne confruntăm, pe de o parte, cu o degradare a lucrărilor, din cauza faptului că ştim că aceste lucrări hidroameliorative se fac în câmp şi ele pot fi... natura le distruge, iar acum ne confruntăm cu un alt preţ la materii şi materiale, ceea ce presupune o muncă administrativă şi un efort financiar mai mare. Ce ai făcut ieri cu un leu, astăzi faci cu patru lei.”

Țara care așteaptă ploi. Daea: Sunt suprafețe unde plantele au murit, am pierdut cultura

Cât despre subvenții, Petre Daea spune că ”niciodată nu este suficient vis-a-vis de cerinţă, dar această situaţie o putem atenua şi îmbunătăţi prin comportamentul nostru, spuneam, prin muncă zilnică. Noi ne vindecăm când vom munci şi vom câştiga când producem, în aşa fel încât să avem de unde da şi acelora care aşteaptă sprijinul cuvenit, dar spre surprinderea, zic eu, nu surprindere, ci prin ceea ce am văzut la faţa locului am putut constata, pe de o parte, munca deosebită pe care o fac fermierii, angajarea lor şi efortul pe care îl desfăşoară în câmp pentru a atenua efectele negative ale secetei. Ei s-au apucat să irige indiferent cât i-au costat, din orice sursă, în aşa fel încât să se păstreze plantele în picioare şi să le poate conduce până la rod. Sunt însă suprafeţe care şi-au încheiat vegetaţia. Indiferent de apa care ar putea fi administrată acum, fie din ploi, pe care le aşteptăm, evident, şi tot timpul le aşteptăm, pentru că ţara nu poate fi irigată în întregime. Ea se află sub această dependenţă a factorului natural, indiferent, spuneam, ce cantitate de apă vine din ploi sau din irigaţii, sunt suprafeţe unde vegetaţia s-a oprit, plantele au murit, într-un cuvânt, am pierdut cultura şi asta înseamnă un mod deosebit la culturile prăşitoare. În această direcţie...”.

Cât despre programul ”Alege oaia”, Petre Daea spune: ”Sigur că va rămâne un program, pentru că ar fi imposibil să-l opresc eu, în momentul în care l-am... l-au oprit alţii, eu o să-l continui. Şi voi continua într-un interes deosebit pentru ţară şi dintr-un reflex al specialistului, care înţelege bine fenomenul şi se aşează la muncă în dorinţa de a face, nu împins de altcineva sub imperiul acţiunii momentane, ci din dorinţa de a continua şi de face bine ţării, pentru că România are resurse suficiente pe care trebuie să le valorificăm în aşa fel încât să aprovizionăm ţara, să ne asigurăm nevoile interne şi, evident, să plecăm pe piaţa externă cu produsele pe care le fac românii, pentru că sunt produse de calitate pe care nu le poţi găsi în altă parte decât în România, iar pieţele europene sunt acum cu ochii pe România, datorită faptului că produsele sunt valoroase, iar gustul consumatorului îl îndeamnă să se îndrepte spre produsele româneşti.”

