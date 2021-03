Președintele Klaus Iohannis „a greșit fundamental” când a cerut ministrului Justiției să afle de ce a fost clasat dosarul „10 August”, spune Marcel Ciolacu, EXCLUSIV pentru DC NEWS.

„A greșit fundamental, am și ieșit public și am spus acest lucru. Nu ai voie”, a remarcat liderul Partidului Social Democrat. Întrebat despre ce va face să împiedice schimbarea Avocatului Poporului, acesta a răspuns hotărât: „Atacăm la CCR, categoric”.

Ciolacu explică ce este Avocatul Poporului

„Ce înseamnă Avocatul Poporului? Avocatul Poporului este o instituție care veghează asupra Puterii, asupra guvernului, să nu aibă derapaje. Este normal că deciziile Avocatului Poporului nu convin premierului sau coaliției sau liderilor politici care constituie această coaliție fiindcă acesta este rostul Avocatului Poporului. El este garantul respectării drepturilor cetățenești prevăzute în Constituție”, a adăugat Ciolacu.

Timmermans și Ursula von der Leyen, informați de PSD

„Am informat, am vorbit și cu președintele Parlamentului European, și cu comisarii europeni, și cu domnul Timmermans, i-am explicat acest lucru. Am scris o scrisoare și președintelui Comisiei Europene pe această temă”, a mai spus social-democratul. Întrebat despre reacția lui Timmermans la adresa deciziei din coaliție, Ciolacu a răspuns: „Există o comisie în cadrul PE care se ocupă de astfel de derapaje. Vom merge mai departe. Momentan nu a existat o decizie, eu am informat, europarlamentarii noștri au dus mai departe către comisie această informare”.

