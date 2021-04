Mircea Geoană, secretar militar adjunct în cadrul NATO, a vorbit despre rolul României în alianța transatlantică, dar și despre menținerea echilibrului în cadrul alianței, prin schimburi interumane, militare, economice și tehnologice.

„Relațiile bilaterale ale României cu Statele Unite și ale României cu statele aliate sunt lucruri pe care le încurajăm și cu cât mai multă colaborare militară, strategică, economică, de relații interumane, schimburi între universități, schimburi între jurnaliști, cu cât este mai mare intimitatea și interacțiunea în cadrul familiei euroatlantice cu atât mai robustă și mai solidă este Alianța Transatlantică și relația dintre America de Nord și Europa, care este o relație fundamentală la nivelul securității noastre și pentru echilibrele mari de la nivel global.

„România are un rol extrem de important de jucat”

Am un interes mare pe această zonă pentru că am fost prezent la nașterea parteneriatului strategic româno-american în urmă cu mai bine de 20 de ani, am fost prezent la aderarea noastră la NATO acum 17 ani, mi-am pus semnătura pe încheierea negocierilor României de aderare la Uniunea Europeană am chiar și semnătura pe Constituția Europeană, care, din păcate, nu a intrat în vigoare. Ca Ministru de Externe al României, am semnat și această Constituție.

Cu cât mai multă colaborare și cu cât mai multă substanță economică, tehnologică și academică, cu atât mai bine pentru parteneriatul româno-american care, prin natura lucrurilor, este asimetric. România este o țară de talie medie importantă și influentă în regiune, iar America este o superputere globală. Inevitabil există o nevoie permanentă de a împrospăta acest parteneriat. Anul acesta vom celebra acasă și 10 ani de la momentul în care la Deveselu, împreună cu partenerii americani, s-a pus în funcțiune această piesă importantă de securitate pentru România și pentru regiune.

Acest lucru l-am discutat și eu cu noua administrație americană. Eu văd acest parteneriat al Statelor Unite și al României cu ansamblul alianței și relația dintre NATO și UE, în care România are un rol extrem de important de jucat, pentru că este o țară profund transatlantică și profund proeuropeană, cred că sunt valențe care pot ajuta România în relația strategică, dar și economică cu America și alte state ale alianțelor”, a declarat Mircea Geoană în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate la DCNews.