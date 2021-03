Răspuns primit de Rareș Bogdan: Aveți răbdare și citiți, sunt câteva aspecte esențiale!

„Președintele Comisiei Europene RĂSPUNDE la interpelarea fermă făcută de mine în numele Delegația EPP România! (PNL / USR / UDMR)

Cuvintele Ursulei von der Leyen:

m-a șocat să văd mulțimi de șoferi așteptând să fie testați.

...Și pe noi, motiv pentru care, după cum știți, am interpelat președintele CE și comisarul pe Transporturi în numele celor 14 membri ai Delegației EPP România (PNL, PMP, UDMR)”, a explicat Rareș Bogdan într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Am cerut (asta se întâmpla pe 18 februarie) ca șoferii profesioniști să fie exceptați de la obligația testului Covid, pentru a nu perturba lanțul de aprovizionare în UE, cu consecințe cumplite pentru economie. Nemaivorbind că libera circulație, pilon al eurosistemului, devenise o glumă”, a continuat Rareș Bogdan, publicând ulterior mesajul pe care l-a primit:

„Redau mai jos răspunsul pe care l-am primit de la doamna președintă, din care constat că s-au luat niște decizii.

Aveți răbdare și citiți, sunt câteva aspecte esențiale!

“Stimate domnule deputat,

Aş dori să vă mulţumesc dumneavoastră şi cosemnatarilor dumneavoastră pentru scrisoarea prin care v-aţi exprimat îngrijorarea cu privire la funcţionarea culoarelor verzi. In martie 2020, când transportul european a fost în mare măsură întrerupt, creând perturbări majore pentru economiile noastre, Comisia a acţionat cu rapiditate pentru a asigura fluxul continuu de bunuri prin stabilirea conceptului de culoare verzi. Culoarele verzi au sprijinit funcţionarea pieţei unice şi au asigurat continuitatea lanţurilor de aprovizionare din UE şi circulaţia lucrătorilor din sectorul transporturilor peste frontiere pentru a-şi îndeplini sarcinile esenţiale.

Din păcate, măsurile instaurate recent de Germania au avut un efect de domino asupra altor state membre care au luat măsuri pentru a evita traficul astfel rezultat pe propriile lor teritorii. Drept rezultat, ne confruntăm în prezent cu perturbări serioase şi devieri ale traficului în inima Europei. In timp ce începem să observăm impactul negativ pentru piaţa internă, suntem confruntaţi cu urgenţa imediată a efectelor negative asupra condiţiilor de muncă şi de bunăstare a şoferilor. M-a şocat să văd rapoarte despre mulţimi de şoferi aşteptând o oportunitate de a fi supuşi unui test, în circumstanţe în care distanţarea socială era imposibilă.

Sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră că această situaţie este îngrijorătoare şi doresc să vă asigur din nou de faptul că Comisia face tot ce îi stă în putinţă pentru a evita întoarcerea la situaţia foarte dăunătoare cu care am fost confruntaţi în primăvara trecută. In această privinţă, recomandările Consiliului1 recent adoptate vor servi ca bază pentru o abordare coordonată din partea UE. Ele ţin seama de numărul mare de cazuri din anumite regiuni europene şi de riscurile inerente prezentate de noile variante, asigurându-se, totodată, de continuitatea funcţionării culoarelor verzi pentru transportul de marfă. Chiar dacă permit impunerea unor cerinţe de testare pentru lucrătorii din transporturi, limitate, totuşi, la teste antigenice rapide, recomandările stipulează foarte clar că, în cazul apariţiei unor perturbări ale transportului, cerinţele de testare pentru lucrătorii din sector ar trebui suprimate pentru a se restabili conformitatea cu principiile culoarelor verzi.

Comisia nu pune la îndoială necesitatea ca autorităţile să adopte măsuri adecvate pentru a se proteja de noile tulpini ale virusului. Totuşi, Comisia este preocupată de proporţionalitatea acestor măsuri, întrucât s-a demonstrat în mod repetat că lucrătorii din transporturi constituie un grup relativ sigur, cu o rată foarte scăzută de infecţie, de ordinul a 0,17 % de rezultate pozitive la testarea în masă a şoferilor în ultimele săptămâni.

Comisia este, de asemenea, îngrijorată cu privire la previzibilitatea şi transparenţa măsurilor şi consideră că valabilitatea de numai 48 de ore a rezultatelor negative la testare constituie o problemă practică pentru lucrătorii din transporturi care se întorc, în condiţiile în care nu există suficiente puncte de testare de-a lungul reţelei rutiere europene.

Aş dori să vă informez că, săptămâna trecută, Comisia a luat legătura cu toţi miniştrii de interne şi ai transporturilor şi le-a solicitat să respecte pe deplin recomandările Consiliului, să acorde scutiri pentru traficul de tranzit şi să aibă în vedere extinderea valabilităţii testelor la 72 de ore. In plus, am solicitat punerea la dispoziţie a unor capacităţi de testare suficiente; şoferii nu ar trebui să fie testaţi numai la frontiere, testarea ar trebui să fie organizată în aşa fel încât să le permită şoferilor să rămână în interiorul vehiculului sau în apropierea acestuia, ceea ce ar trebui să le uşureze condiţiile de muncă deja dificile. In cele din urmă, am cerut statelor membre să distribuie informaţii transparente şi multilingve cu privire la punctele de testare, care să fie uşor accesibile lucrătorilor din transporturi, pentru a se evita congestionarea inutilă a traficului la graniţe.

Aceste aspecte au fost, de asemenea, discutate în cadrul diferitelor formaţiuni ale Consiliului. Reţeaua punctelor de contact naţionale în domeniul transporturilor colaborează în permanenţă cu DG Mobilitate şi Transporturi pentru a atenua cele mai grave probleme, iar Comisia continuă să monitorizeze situaţia. Mai mult, ţinând seama de concluziile Consiliului din 22 octombrie 20202, Comisia va elabora în 2021 un plan de urgenţă pentru sectorul european al transportului de marfă. Experienţa dobândită din funcţionarea conceptului de culoare verzi va constitui o bază solidă a acestor lucrări.

Cu deosebită consideraţie,

Ursula von der Leyen”.