"Am avut un discurs în plen şi apoi am discutat cu doamna Vestager, exact pe relansarea economiei post-COVID-19. Am dat cifrele de dimineaţă, de la dl Cîţu, cu creşterea economică, şi am fost aplaudat în plen. România are cea mai mare creştere pentru primele trei luni de zile. E o economie în V. Criza, din punct vedere economico-financiar, pare că a fost depăşită în România şi urmează o relaxare. Am arătat că avem 670.000 de microîntreprinderi în România, cu peste 1 milion de angajaţi, 8902 întreprinderi mijlocii, peste 48.000 de întreprinderi mici şi undeva la 1900 de întreprinderi mari. Am arătat că industria creativă, industriile culturale, industriile de transport şi HoReCa au avut mult de suferit şi că ajutorul european e vital!", a declarat Rareş Bogdan la "Din Culisele Europei".

Tot în cadrul emisiunii, europarlamentarul liberal a spus că banii din PNRR ar putea reprezenta "cheia pentru România".

Cîţu: România, cea mai rapidă revenire economică

"Am promis, am făcut. Economia României a crescut cu 2.8% în primul trimestru din 2021. Felicitări, români! România are cea mai rapidă revenire economică din istorie, ca răspuns la cea mai mare criză economică din ultima sută de ani. Am luat cele mai bune măsuri și economia a răspuns pozitiv. Acum pregătim toate măsurile ca economia României post-pandemie să fie mai puternică, mai competitivă, mai rezilientă.

În următorii ani, eu mă aștept la o creștere economică care să spulbere toate estimările făcute până acum și de care să beneficieze TOȚI romanii", transmite premierul Florin Cîţu printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Produsul intern brut a crescut cu 2,8%, pe serie ajustată sezonier, în trimestrul I din 2021, comparativ cu trimestrul anterior, în timp ce, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, PIB nu a consemnat nicio modificare, conform datelor semnal publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS).