Rareș Bogdan dă detalii despre bătăile din tinerețe. Pentru cine s-a luptat

„Spuneați «M-am și bătut”, i-a zis moderatorul Claudiu Pândaru liderului liberal în timpul unei emisiuni de la Digi 24. „E... ne-am mai împins, așa, când m-au supărat unii că au jignit o domnișoară. Mi se pare grav. Dar a fost de două ori în viață și de fiecare dată pentru chestiunile astea”, a clarificat el.

Femeia trebuie respectată, insistă el

„Eu nu suport. Eu respect femeia, o iubesc pe mama, îmi iubesc soția”, a adăugat Bogdan, înainte să fie întrerupt de jurnalist: „Văd că este un moment așa al mărturisirilor și după dosarul acesta al domnului Cîțu s-ar putea să fie obligatoriu sau cel puțin formal să întrebi orice politician dacă a condus băut”.

Numai râsete și zâmbete, Rareș Bogdan spune că nu a condus băut și că nu a fost reținut de poliție vreodată. „Nu, dar să știți că aș fi reacționat oricând la fel fiindcă nu suport să văd femei jignite de către nimeni. Femeia trebuie respectată fie că e mamă, soție, colegă, iubită”, a mai spus politicianul.

Bogdan spune că are încredere mai mare în femei decât în bărbați

„Eu am lucrat în echipa mea de la emisiune cu opt domnișoare și doi domni. În echipa mea de la Parlamentul European am la ora aceasta nu mai puțin de șase doamne cu care lucrez și lucrez excepțional. Am mare încredere în femei, uneori mai mare decât în bărbați”, a conchis el.

Ce a spus Rareș Bogdan ieri, la Vila Lac

„Credeți că este un exercițiu de imagine negativ faptul că Dan Vîlceanu a fost membru al Partidului Social Democrat, iar acum premierul se află în centrul unui scandal cu cele două dosare din SUA?”, a întrebat un jurnalist.

„Auziți... Dacă ne uităm la ce a făcut un om acum 21 de ani, eu acum 25 de ani puneam muzică pe la Terasa Tineretului, m-am și bătut, nu am furat nimic. El regretă... Sunt chestiuni de acum 21 de ani, probabil atunci nici nu visa că va ajunge un foarte bun ministru de Finanțe, un bun premier”, a răspuns Rareș Bogdan, pe ocolite.