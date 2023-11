Rareș Bogdan a explodat pe tema limitării plăților cash: Dacă ei nu sunt în stare să stopeze marea evaziune...

”Trebuie reanalizată măsura. Cei de la M. Finanțelor nu au venit cu toate datele atunci când au ajuns în coaliție. Nu e o răzgândire. Trebuie luate cele mai bune decizii care să nu-i afecteze pe români. În România, rețeaua de bancomate este extrem de redusă. În județele Botoșani, Tulcea, Satu Mare, sunt distanțe între 40 și 70 de km între bancomate. Chestiunea asta dă bătăi de cap serioase celor care urmează să încaseze sau să plătească cu bani cash. Noi suntem reprezentanți politici, datele le primim de la ANAF, Ministerul de Finanțe...” a spus europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, la Antena 3. Liderul PNL a întărit: ”Nu trebuia să știe Marcel Ciolacu sau Rareș Bogdan sau Nicolae Ciucă (că nu sunt suficiente bancomate n.r.), trebuiau să știe reprezentanții M. Finanțelor, iar dacă ei nu sunt în stare să stopeze marea evaziune, care este o realitate și cu privire la care tot noi, la nivel politic, vom lua deciziile și o să le implementeze...”. La intervenția moderatoarei, care i-a spus că la Finanțe este Marcel Boloș, susținut de PNL, Rareș Bogdan a spus: ”Acolo sunt și secretari de stat de la PSD. Vorbesc despre M. Finanțe ca instituție”.

Conform acestuia, propunerea PNL este să fie majorate plafoanele pentru plata cash. Nicolae Ciucă vorbea despre un plafon de 10.000 de lei. Modificarea ar urma să fie făcută prin lege, nu prin OUG, mai spune Rareș Bogdan.

”În aceste condiții, în care această măsură de plafonare a plăților cash, cu care nu am fost de acord de la început.... a fost măsura luată în coaliție, explicându-se la vremea aceea care sunt intențiile pentru care se adoptă, am discutat cu ministrul de Finanțe, am stabilit și în BPN, ca această măsură trebuie să fie revizuită cât mai curând. Nu avem o rețea de bancomate echitabil și distribuite așa cum ar fi necesar pentru oamenii de afaceri, pentru ei timpul e o resursă prețioasă, și pentru noi ca cetățeni e la fel. Nu a fost luată decizia unilateral, am discutat-o și cu toții am înțeles atunci că e o decizie asumată care practic contribuie la reducerea evaziunii fiscale, dar eu nu cred că cetățeanul de rând e cel care contribuie la evaziune. Plafonul era la 10.000 lei, trebuie să vedem care e forma – ori să se revină la 10.000 lei, ori să se revină după consultare cu specialiștii” spune Nicolae Ciucă, președintele PNL și al Senatului.

