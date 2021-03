Raluca Turcan: Şcoala online şi lipsa socializării au afectat foarte mult copiii

'E o problemă reală şi am avut câteva discuţii cu colegi din Cabinet să vedem cum am putea să le venim în ajutor, dar nu am o soluţie în momentul de faţă pe care să v-o prezint. E clar, şcoala online şi lipsa socializării au afectat foarte mult copiii. Nu am acum o soluţie, dar mă preocupă subiectul', a afirmat Turcan, într-o conferinţă de presă.

Raluca Turcan s-a aflat, vineri, în vizită de lucru în judeţul Botoşani, la instituţiile subordonate ministerului pe care îl conduce. Ea a fost însoţită de directorii Casei Naţionale de Pensii, Inspecţiei Muncii, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.