Raluca Turcan, reproș pentru Violeta Alexandru: Am constatat că pe partea de pensii s-a făcut foarte puțin

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă la Râmnicu Vâlcea, că la momentul preluării mandatului a constatat că "pe partea de pensii s-a făcut foarte puţin", scrie Agerpres.



"Ajunsă în mandat am constatat că inclusiv pe partea de pensii s-a făcut foarte puţin. Şi o să vă dau un exemplu concret: ştiţi că li s-a spus celor aproximativ 5 milioane de pensionari că de la 1 septembrie 2021 pensiile vor creşte cu 40%. Aproape că aţi fi crezut că e posibil să se întâmple lucrul acesta. Şi eu am crezut, vă spun cu sinceritate. Dar am constatat că pentru a putea majora toate pensiile cu 40% ai nevoie de digitalizarea tuturor dosarelor de pensii, astfel încât ele să fie într-un format electronic şi să se aplice o formulă de calcul ca ulterior să se întâmple recalcularea pensiilor. Şi ce să vezi?! 250.000 de dosare de pensii în România arată aşa: dosar cu şină!", a afirmat Raluca Turcan.

Recalculările pensiilor





Ministrul a subliniat că în acest fel nu puteau fi făcute rapid recalculările promise.



"Vă întreb: cum puteau fi operate modificări pe dosare cu şină? Să ne răspundă cei care au vândut iluzii ani la rând", a spus Turcan.



Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, a efectuat vineri o vizită în judeţul Vâlcea, la centre ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) şi la Casa de Pensii.

Violeta Alexandru a deținut funcția de ministru al Muncii în perioada 4 noiembrie 2019 - 23 decembrie 2020.