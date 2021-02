Prof. Alexandru Rafila anunță cu ce ser se va vaccina

„Am explicat că m-aș vaccina cu vaccinul de la AstraZeneca, din păcate nu mă mai calific pentru că am depășit vârsta de 55 de ani. Așa că mă voi vaccina cu unul dintre celelalte două, cu Pfizer sau Moderna”, a transmis prof. Rafila, la Antena 3, întrebat ce ser va alege pentru imunizare. Acesta a repetat, spunând că ar fi folosit serul dezvoltat de Oxford (AstraZeneca) dacă ar fi fost eligibil.

„Este o opțiune pe care o am eu, mai ales că eu am trecut prin boală. Discuțiile legate de imunogenitatea vaccinului de la Astra, care aparent în studiile clinice a fost ceva mai redusă, cred că reprezintă un argument pentru o persoană care știe că a trecut prin boală de relativ puțin timp și care are anticorpi. Stimularea aceasta imună nu trebuie să fie exagerată, atunci e bine să găsești o soluție încât să ții în echilibru acest lucru”, a continuat el. „Nu m-am vaccinat încă, mă voi vaccina probabil la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie. Abia pe data de 21 martie se vor împlini 90 de zile [de la infectare]”.