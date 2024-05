Primul spital construit în Capitală, după 45 de ani. Nicolae Ciucă: Primarii liberali sunt primarii cetățenilor, primarii oamenilor!

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a participat astăzi la evenimentul de semnare a finanțării între Primăria Sectorului 6, prin primarul liberal Ciprian Ciucu și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin viceguvernatorul Tomáš BOČEK, pentru noul spital din Sectorul 6, alături de ministrul Dezvoltării, Adrian Veștea, ministrul de Finanțe, Marcel Boloș și ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

„Acest eveniment foarte important pentru bucureșteni. Ciprian Ciucu vorbește de acest proiect de cel puțin doi ani și jumătate, dacă nu trei, printre primele obiective pe care le-am discutat legat de ceea ce vrea să facă în ordinea priorităților și să finalizeze în Sectorul 6. Acest spital a fost permanent în discuțiile noastre, atât în bilateral, cât și la nivelul Partidului Național Liberal. Subliniez faptul că pentru prima dată, după 45 de ani, în București se demarează proiectul unui spital nou”, a declarat Nicolae Ciucă.

Acesta a subliniat că din 1979 nu s-a mai construit niciun spital, iar Ciprian Ciucu a subliniat care sunt argumentele principale pentru care este nevoie de un asemenea proiect. Mai mult, spitalul nu este destinat doar cetățeniilor din Sectorul 6, ci tuturor bucureștenilor.

„Acest spital vine cu un nou standard, (…) nu este nevoie să se realizeze construcția după aceea să se identifice care sunt soluțiile tehnice pentru tot ceea ce înseamnă circuitul sau circuitele într-un spital, echipamentele, și așa mai departe. Odată ce va fi realizat, vom avea un standard de referință care va putea fi aplicat și preluat de toți cei care vor dezvolta astfel de proiecte”, a subliniat liderul PNL.

Ciucă i-a mulțumit primarului Ciprian Ciucu pentru curajul de a-și asuma un astfel de proiect:

„De fiecare dată când am trecut prin Sectorul 6, am văzut ceva nou, ceva îmbunătățit, și l-am sunat pe Ciprian Ciucu. Sau de câte ori am avut ocazia, în public i-am mulțumit pentru modul în care a înțeles că trebuie să își îndeplinească atribuțiunile de primar al cetățenilor. Toți cei care se înscriu într-o astfel de cursă trebuie să fie primarii cetățenilor, primarii oamenilor, pentru că pentru ei îndeplinesc toate aceste obiective. Și vă spuneam, toate proiectele pe care Ciprian Ciucu le-a identificat în dialogul, în relația pe care a avut-o permanent cu cetățenii, și toată această activitate scoate în evidență obiectivele pe care primarii Partidului Național Liberal le-au avut, în nume propriu, atunci când și-au constituit echipa, și au candidat și s-au angajat în activitatea administrației locale.”, a spus Nicolae Ciucă.

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, la rândul său, pentru cele două premiere în finanțarea primul spital după 45 de ani:

„Încep prin a-l felicita de domnul primar pentru tenacitatea de care a dat dovadă, astfel încât astăzi să fim prezenți la semnarea contractului de finanțare și premiera pe care o înregistrează. Este proiectul cu cea mai mare valoare pe care consemnează Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, un contract de împrumut de 72,9 milioane de euro. Și, în același timp, o a doua premieră este că garantarea se face de această dată de către Comisia Europeană prin programul INVEST, ceea ce este o premieră absolută pentru România. Felicitări pentru această performanță și mândrie, pentru autoritățile locale din România. Fiindcă sunteți deschizătorul de drumuri pentru finanțarea pe care ați obținut-o și pentru felul în care v-ați implicat ca cei aproximativ 400.000 de locuitori ai Sectorului 6 să fie beneficiarii unui astfel de proiect.”, a punctat ministrul Marcel Bolo.

Acesta a subliniat că pe vremea Guvernului Ciucă s-a făcut cea mai mare alocare pentru dezvoltarea autorităților locale din fonduri europene, peste 11 miliarde de euro:

„Este fără precedent și de aceea acest lucru este remarcabil în politica unui guvern.”, a mai punctat Marcel Boloș.

