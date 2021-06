Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, interviul momentului la DC NEWS

Primarul Robert Negoiță este invitat la interviurile DC NEWS, astăzi, 15 iunie, de la ora 12:00. Politicianul va discuta despre proiectele de viitor ale primăriei pe care o conduce, dar și despre problemele generale cu care se confruntă Bucureștiul și sectoarele în această perioadă.

Emisiunea în care este invitat primarul Robert Negoiță va începe la 12:00, pe toate canalele DC NEWS. Vă așteptăm!

Negoiță face performanță în Sectorul 3

„O veste excelentă! Proiectul “BigBelly”, implementat în premieră în România, de Primăria Sectorului 3, alături de Coca-Cola HBC și GreenPoint, a căștigat locul întâi la categoria Educational Project in Sustainability, în cadul Galei „Sustainability in Business Awards”, organizată de The Diplomat-Bucharest.

Suntem onorați și vă mulțumim! Mulțumim partenerilor noștri și să avem cât mai multe proiecte smart pentru un oraș smart, curat și civilizat, mai puțin poluat”, a transmis primarul, pe 12 iunie.

Învățământul dual din Sectorul 3 a avut prima generație de absolvenți

„Un mare bravo tinerilor din prima generație de absolvenți ai programelor de ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL în Sectorul 3! Și felicitări pentru că, așa cum ne așteptam, mulți au și obținut un loc de muncă. De ce spun că ne așteptam? Fiindcă tocmai asta înseamnă programele de învățământ dual în S3: învățarea unei meserii ce are căutare pe piața muncii; multă practică; burse și premii de performanță; masă și cazare; diplome recunoscute la nivel european”, a mai spus edilul bucureștean.