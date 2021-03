Pensii și salarii înghețate. Gabriela Firea: Mai puțini bani în buzunar pentru fiecare român. Acesta este rezultatul unui an si jumatate de guvernare “de dreapta”

'Mai putini bani in buzunar pentru fiecare român: acesta este rezultatul unui an si jumatate de guvernare “de dreapta”. Cât am guvernat, am fost acuzați că am generat inflație din cauza creșterii veniturilor populației (când, de fapt, inflația a fost generată de prețurile reglementate, energie, combustibil)! Acum, ei au înghețat pensile și salariile, dar, degeaba, avem și inflație și creștere a prețurilor de consum!

Potrivit Institutului Național de Statistică, preţurile de consum, în luna februarie 2021, comparativ cu luna februarie 2020, au crescut cu 3,2%! Deci cum e mai bine: să crească prețurile, dar și veniturile sau să crească prețurile, iar veniturile să scadă!? #JunglaDeDreapta#NuLePasaDeOameni,' a scris Gabriela Firea, pe pagina sa de Facebook.