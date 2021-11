Cum au reușit PNL și Klaus Iohannis să fie la mâna PSD? Bogdan Chirieac: Singura soluție!

Bogdan Chirieac, analist politic, a intervenit marți seara în direct, la România TV, unde a vorbit despre mișcările de ultimă oră de pe scena politică pentru formarea noului Guvern. Întrebat cum au reușit PNL-ul și Klaus Iohannis să fie ”la mâna PSD-ului”, acesta a răspuns:

”Prin neiscusința politică a președintelui Klaus Iohannis. Altminteri, domnul Ludovic Orban tocmai a plecat cu 15 parlamentari. Singurul care-l poate scoate pe președintele Iohannis din acest colț în care s-a băgat și din care nu mai are ieșire politică este PSD-ul. În rest, orice altă alianță e sortită pieirii. PNL va merge în alianță cu PSD. Îl poate renominaliza pe generalul Ciucă. Și? Tot îți trebuie 234 de voturi în Parlament, voturi care nu prea mai sunt. De când a plecat Ludovic Orban cu 15 oameni nu prea mai sunt voturile. Deci cum faci? Singura soluție pentru PNL de a fi la guvernare este să fie cu PSD. În opinia mea, PSD nu ar trebui să cedeze funcția de prim-ministru. Dar e decizia domniilor lor. Măcar, dacă cedează funcția, să nu o cedeze generalului care nu are experiență economică. E general, e o meserie diferită. Dă-o măcar lui Cîțu, e președinte PNL. Dar mă întreb de ce ar ceda PSD funcția de prim-ministru?”, a declarat Bogdan Chirieac.

În ce situație se poate ajunge la alegeri anticipate

Mai există varianta în care PSD să nu salveze PNL și să lase PNL-ul alături de partidele care i-au fost aliate până acum și alături de care nu va putea să facă o majoritate.

”PSD-ul ar trebui să rămână consecvent cu ceea ce a propus și anume alegerile anticipate, mergând pe scenariul: ”lăsați aceste partide (PNL, USR, UDMR), care în doi ani de zile au adus România în halul în care se află în acest moment, lăsați-le să formeze o majoritate stabilă și suficientă”. Eu vă spun că în acest moment istoric, lucrul acesta nu este posibil aritmetic, prin plecarea lui Ludovic Orban în mod neașteptat, până acum, cu 15 parlamentari. Deci cum faci o majoritate?”, a fost problema ridicată de Bogdan Chirieac.

Formula noului Guvern

În ceea ce privește ”schița” noului Guvern și cine va fi propus ca ministru, analistul politic a explicat dacă seamănă cu vechiul USL.

”Este o chestiune fundamentală în orice Guvern persoana primului ministru, precum și partidul din care face parte. Logic, normal, este, deoarece PSD a câștigat alegerile și are cel mai mare număr de parlamentari în Legislativul din România, ca PSD să dea primul ministru. Domnii de la PSD, dacă vor să facă un serviciu gratuit președintelui, să intre la putere sub un alt prim ministru, eventual domnul Ciucă, mă rog, e problema dânșilor în fața alegătorilor. După lege, după Constituție, să știți că importantă e funcția de prim-ministru. Apoi se împart ministerele, se mai înțeleg dânșii. O să ia și UDMR-ul la guvernare? Pentru că PSD cu PNL, plus minoritățile, au vreo 68%”, a mai declarat Bogdan Chirieac.

