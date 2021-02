Monolitul misterios și-a găsit ”nașul” în Congo. Ce au făcut oamenii când l-au văzut. VIDEO

Un monolit descoperit în Republica Democrată Congo a avut parte de un sfârșit incendiar. Oamenii i-au dat foc într-un sens giratoriu din capitală, informează Agerpres, citând Reuters.



Structura metalică de aproape patru metri înălţime a apărut pentru prima dată în cartierul Bandal din Kinshasa, duminică dimineaţă. Miercuri dimineaţă, o mulţime de curioşi şi-au făcut selfie-uri cu monolitul şi au dezbătut posibilele sale origini. Ulterior locuitorii au distrus structura lovind-o cu beţe şi apoi i-au dat foc, potrivit înregistrărilor video publicate mai târziu pe reţelele sociale.

De unde a pornit isteria monoliților





Stâlpi similari cu aspect extraterestru au fost observaţi într-un deşert din Utah, în Statele Unite, în luna noiembrie, apoi în România şi Turcia, declanşând teorii ale conspiraţiei şi comparaţii cu monoliţii din filmul din 1968 2001: A Space Odyssey, de Stanley Kubrick. În film, un monolit extraterestru este un simbol recurent care pare să joace un rol în evoluţia umană.



"Ne-am trezit şi am văzut acest triunghi metalic", a spus Serge Ifulu, un locuitor din zonă. Am fost surprinşi pentru că este un triunghi pe care îl vedem deseori în documentarele despre francmasoni sau iluminati., a adăugat el.



Mistere similare au devenit virale anterior pe reţelele sociale congoleze. În luna august, un obiect zburător neidentificat a fost paraşutat într-o junglă deasă din nordul ţării, derutând autorităţile locale. Au fost reţinute două persoane pentru interogatorii până ce o filială a companiei-mamă Google Alphabet a confirmat că dispozitivul era un balon de internet (Google Loon).

Misterul a fost elucidat





De data aceasta, intervenţia extraterestră a părut puţin probabilă. Locuitorii au declarat că au observat sâmbătă câteva persoane care săpau o gaură în sensul giratoriu.



Duminică dimineaţă, am primit un telefon când făceam sport şi mi s-a spus că s-a găsit ceva ciudat. Am venit şi am zis: 'Este cultural, este extraordinar' , a declarat primarul cartierului, Thierry Gaibene, citat de Reuters.