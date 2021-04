Mihai Tudose, mesaj pentru Guvern: Dați-vă demisia și plecați departe

Europarlamentarul PSD îi critică pe ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, și pe cei care au iau decizii privind impunerea de restricții de circulație.

"Cîțu. Și ai lui.....Din ciclul “vești extraordinare pentru români” dar nu și “românii trebuie să știe” aflăm în ultimile 24 de ore că:-ministrul (?) Voiculescu habar nu are de un ordin al ministrului și acum susține nonșalant că românii și-au îngropat morții în sac de plastic fiindcă așa au vrut ei...-că decizia “argumentată beton” de specialiștii-fantomă ai guvernului prin care în noaptea de Paște era circulația permisă până la ora 02 ...se modifică în ora 05. Au negociat cu virusul?", scrie Tudose pe Facebook.

"Și ca să trecem și la grija pt economie: am împrumutat ieri 3,5 miliarde euro. Doar atât, într-o zi. Am scris “am împrumutat” fiindcă chiar dacă banii i-a luat Cîțu, îi cheltuie Cîțu... de fapt noi vom plăti.. Noi. Fără să știm ce fac cu acești bani așa cum nu am aflat nici unde s-au dus zecile de miliarde împrumutate anul trecut. Tot de ei. Și tot noi toți vom plăti.Cireașa de pe tort sau bombonica de pe colivă: înființarea comitetului-interministerial-pentru-revenirea-la-normalitate!!!!!

Există o soluție f simplă pentru revenirea la normalitate: dați-vă demisia! Și plecați departe"